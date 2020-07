Pressemitteilung BoxID: 805971 (Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH)

"1 Million*Sterne Hotel" - Schlafen unter freiem Himmel

Was kann schöner sein, als unter dem Sternenhimmel der Ostsee einzuschlafen? Dies ist in Timmendorfer Strand und Niendorf möglich und zwar nicht in einem herkömmlichen "Tag-Strandkorb", sondern in einem der gemütlichen Schlafstrandkörbe.



Das ganz besondere „Nachterlebnis“ unter freiem Himmel begeistert Gäste von nah und fern – mit einer Liegefläche von 1,30 m x 2,40 m bietet der Korb genügend Platz für Paare mit bis zu einem Kind, beste Freundinnen oder frisch Verliebte.



2016 wurde der „Schlafstrandkorb“ von der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH) entwickelt und prompt vom Deutschen Tourismusverband zum innovativsten Tourismus-Projekt 2016 gewählt.



Auch die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH (TSNT GmbH) war von der Idee des Schlafstrandkorbes begeistert und brachte zwei der beliebten „Objekte“ an den Strand.



„Es ist ein außergewöhnliches Erlebnis, von dem man noch lange spricht“,



so Joachim Nitz, Tourismusdirektor der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH. Er freut sich, auch in diesem Jahr das Übernachten im Schlafstrandkorb am wunderschönen Ostseestrand anbieten zu können.



Buchen kann man eine Nacht im „1-Million*Sternehotel“ in Timmendorfer Strand oder Niendorf ganz bequem vor Ort in der Tourist-Info am Timmendorfer Platz 10 in 23669 Timmendorfer Strand oder telefonisch unter: 04503-3577 0 sowie per Mail unter info(at)timmendorfer-strand.de.



Eine Nacht kostet 95 Euro für zwei Personen. Ein Wäschepaket mit Decke, Kissen und Laken und die Kurabgabe sind bereits im Preis enthalten. Am Tag der Übernachtung darf der Schlafstrandkorb ab 17 Uhr bezogen werden; am nächsten Tag sollte der Schlüssel bis 10 Uhr abgegeben sein.



Kaffee oder Sekt im Picknickkorb



Wer sich verwöhnen lassen möchte, kann für abends einen „Snack-Korb“ ordern. Zum Preis von 20 Euro enthält man eine Flasche Sekt oder Wein, Gläser, etwas zum Knabbern und Obst. Auch ein „Strandfrühstück“ ist im Angebot. Mit Kaffee, Baguette-Brötchen, Aufschnitt und Obst kostet es 25 Euro. Anbieter ist das Café Fitz in Timmendorfer Strand und in Niendorf das Hotel Mein Strandhaus.



Wer es ganz komfortabel haben möchte und umgeben von einem stilvollen Ambiente, naturnah die einzigartige Atmosphäre von Timmendorfer Strand erleben will, findet im Angebot des SAND Lifestylehotels das exklusive Arrangement "SANDnature":



* 2 Übernachtungen in einem Room der Kategorie ForTwo (zw. 18 und 23qm) davon 1 Übernachtung im Schlafstrandkorb am Ostseestrand

* täglich 2-Gang Abendmenü im SANDkulinarium

* 1 Tag Nutzung eines nachhaltigen "myBoo" Leihfahrrades mit "Mood-Food"-Picknickkorb



Dieses Arrangement ist über die Tourist-Information oder direkt über das Hotel SAND buchbar unter 04503-8970 oder info@hotelsand.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (