Pressemitteilung BoxID: 809917 (Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen)

Open Air Kino im Kurpark

Da das Open Air im Park aufgrund COVID-19 in diesem Jahr nicht stattfinden kann, hat die Kur und Bäder GmbH gemeinsam mit dem JOKI-Kino beschlossen, Open Air Kino-Abende an der Konzertmuschel im Kurpark Bad Krozingen zu veranstalten. Von Mittwoch, den 12. August bis Dienstag, den 18. August 2020 werden Musikfilm-Klassiker wie z. B. über Queen und Elton John gezeigt. In Anlehnung an das Klassik Open Air wird auch der Film „Zauberflöte“ zu sehen sein.



Vor über 20 Jahren hatte die Kur und Bäder GmbH schon einmal ein Open Air Kino veranstaltet und die Filme „Herr der Ringe 3“ und „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ gezeigt.



Auf dem Programm in diesem Jahr stehen am Mittwoch, den 12. August Mamma Mia 1, am Donnerstag, den 13. August Zauberflöte (Bregenz), am Freitag, den 14. August Bohemian Rhapsody, am Samstag, den 15. August Rocketman, am Sonntag, den 16. August Zauberflöte (Bregenz), am Montag, den 17. August Yesterday und am Dienstag, den 18. August Bohemian Rhapsody. Es handelt sich dabei um ein silent cinema, das heißt, jeder Besucher erhält einen Ohrhörer gegen ein Pfand von 10,00 €.



Einlass ist jeweils ab 20.00 Uhr und Beginn bei Anbruch der Dunkelheit um ca. 20.45 Uhr. Getränke und Popcorn werden angeboten. Es wird empfohlen, Decken und Kissen mitzubringen. Die Plätze werden zugewiesen, bis zum Sitzplatz gilt Maskenpflicht.



Tickets sind online unter www.joki-kino.de oder an der Kinokasse im JOKI erhältlich. Der Eintritt kostet 8,50 € (Zauberflöte: 12,00 €). Bei Regen fällt das Open Air Kino aus.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (