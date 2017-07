Zuwachs in der Oberliga

Die beliebten Extra-Klasse Gutshof Stellplätze auf dem Kur-Gutshof Camping Arterhof haben Zuwachs bekommen. Sie bieten dem Camping- wie Wohnmobilgast das ganze Plus des Komforts und den ganz privaten Raum im Sanitärbereich.



Kürzeste Wege vom Caravan direkt zum Bad. Diese Annehmlichkeit bietet die äußerst beliebte und erstklassige Stellplatzkategorie auf dem Arterhof, und natürlich noch mehr Vorzüge. Die feudalen Gutshof-Stellplätze, von denen es bisher 12 Einheiten gab, wurden aufgrund der großen Beliebtheit und Nachfrage nun auf die doppelte Anzahl von jetzt insgesamt 24 Stellplätzen erhöht. Je sechs davon ist ein Sanitärgebäude mit eigenem Abteil zugeordnet, das dem Gast absolute Privatatmosphäre wie zuhause bietet. Die mit berührungsloser Sensortechnik ausgestatteten geräumigen Bäder in heller und freundlicher Atmosphäre lassen viel Bewegungsraum in Dusche, Waschbecken und WC. Feudaler Service ebenso der angebrachte Handtuchtrockner.



Seit Mai 2017 stehen die neuen Einheiten mit Blick in die grüne Weite der angrenzenden Wiesenlandschaft und dem so typisch ländlichen Flair zur Verfügung.



Mit einer Größe von 120qm genügen die einzelnen Stellflächen auch großen Caravans und Reisemobilen, lassen sich äußerst bequem anfahren und sind ausgestattet mit Gasanschluss, frostsicherer Wasserversorgung, Abwasser, TV, SAT und einer Funkablesung beim Strom und Internet. Die Umrahmung des eigenen „Camping-Reichs“ bildet das frische Grün der neu angepflanzten Hecken.



Trotz aller privater Atmosphäre trifft man hier auch gerne seine Nachbarn und kann unter anderem auch beim Abwasch von Geschirr im gemeinschaftlichen Abspülraum, der ebenso mit Waschmaschinen ausgestattet ist, einen gemütlichen Plausch halten.



Gutshof-Camping ist gut. Da sind sich die Gäste einig.

