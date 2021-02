Kunz-Schulze-Ziegler-Kampmann-Ilaew GbR

KUNZ-SCHULZE Immobilien setzt seit über 25 Jahren auf den individuellen Dienst am Kunden, auf Beratungsqualität und umfassende Betreuung.



So hat sich das renommierte Maklerhaus in Karlsruhe den Ruf eines engagierten und kompetenten Partners rund um das Thema Immobilien erworben.



Als Dienstleister bietet KUNZ-SCHULZE Eigennutzern und Investoren alle Phasen des Immobilien-Investments und der Immobilien-Beratung bis hin zum Full-Service beim Immobilienverkauf.



Das Tätigkeitsfeld von KUNZ-SCHULZE erstreckt sich auf die Bereiche Gewerbeimmobilien, Gutachten sowie Projektentwicklung.



Die Geschäftsleitung liegt in den Händen von Thomas Kunz, Roland Schulze, Marco Ziegler, Jan Kampmann und Karina Ilaew - wobei sich die Gründungsmitglieder Kunz und Schulze mit der Fa. KUNZ- SCHULZE Development auf die Projektentwicklung konzentrieren während Herr Ziegler, Herr Kampmann und Frau Ilaew die Verantwortung im Maklerhaus übernehmen.