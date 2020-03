Pressemitteilung BoxID: 789132 (Kunststoff-Institut Lüdenscheid)

Kunststoff-Institut versus Corona- Das KIMW sagt dem Virus den Kampf an!

Das Corona-Virus ist in aller Munde, Firmen verhängen Reisesperren, Messen und Dienstreisen werden abgesagt sowie Homeoffice angeordnet.



Sie wollen auch in diesen Zeiten nicht auf Aus-und Weiterbildung verzichten, wir bieten Ihnen eine einzigartige flexible Lösung an:



Alle Weiterbildungen, Fachtagungen und Ausbildungen können Sie ab sofort auch online besuchen! Melden Sie sich ganz einfach bei unseren Veranstaltungen an und vermerken das Wort „online“ in dem Bemerkungsfeld Ihrer Bestellung!



Sie erhalten einen individuellen Online-Zugang und können die Veranstaltung bequem von Ihrem Arbeitsplatz verfolgen und auch aktiv Fragen stellen! Im Nachgang können



Sie, wie gewohnt, alle Unterlagen mit Ihrem Online-Zugang bequem abrufen!



Sie können nicht einen ganzen Tag live am PC an der Tagung teilnehmen? Kein Problem - ab sofort zeichnen wir die Sessions einzeln auf und Sie können sich diese dann zu passenden Zeitpunkten auch auf Ihrem Smart-TV anschauen.



Preis Tagesseminar: 790 € 690 € zzgl. MwSt.



Unsere Seminarbroschüre 2020



Sie möchten in der nächsten Zukunft nicht auf Ihre Präsenzseminare verzichten, kein Problem! Wir bieten Ihnen auch weiterhin alle Veranstaltungen in Lüdenscheid an und ergreifen folgende Maßnahmen:



-Kleinere Seminar- und Ausbildungsgruppen



-Doppelter Abstand zwischen Sitzplätzen/Sitzreihen (1m pro Person)



-Handdesinfektionsständer



-Kein Händeschütteln



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme in Lüdenscheid oder online!



Einzigartig-made in Lüdenscheid!

