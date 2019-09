Pressemitteilung BoxID: 768488 (Kunststiftung Ruth Baumgarte)

Dr. Wiebke Steinmetz wird neue stellvertretende Leiterin der Kunststiftung Ruth Baumgarte

In den vergangenen Monaten seit der Verleihung des 5. Kunstpreises Ruth Baumgarte an die US-amerikanische Künstlerin Nan Goldin, hat Dr. Viola Weigel die Leitung der Kunststiftung übernommen.



Seit Mitte September 2019 wurde die erfahrene Kunsthistorikerin Dr. Wiebke Steinmetz zur stellvertretenden Leiterin ernannt. Frau Dr. Steinmetz war zuvor langjährige Leiterin des Kulturhauses in Delmenhorst und wird fortan die Projekte der Kunststiftung mitgestalten.



Frau Dr. Weigel und Frau Dr. Steinmetz stehen Ihnen für die laufenden Projekte der Stiftung jederzeit gerne zur Verfügung.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (