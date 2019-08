Pressemitteilung BoxID: 761890 (Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH)

Ausschreibung Stipendien der Kunststiftung Baden-Württemberg für 2020

Bis zum 30. September 2019 können sich Künstlerinnen und Künstler für ein Stipendium 2020 der Kunststiftung Baden-Württemberg in den Sparten Bildende Kunst, Musik (Jazz, Klassik, Komposition und Neue Musikformen), Literatur und Darstellende Kunst bewerben.



Jährlich vergibt die Kunststiftung ca. 20 Stipendien in Höhe von bis zu 12.000 € und unterstützt somit die junge experimentelle Kunst- und Kulturszene im Land.



Bewerben können sich Künstlerinnen und Künstler, die ihren ersten Wohnsitz oder Arbeitsschwerpunkt in Baden-Württemberg haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Biografie in Baden-Württemberg verbracht haben, der für ihr künstlerisches Schaffen entscheidend ist. Die Altersgrenze liegt bei 35 Jahren, in begründeten Ausnahmefällen (Elternzeit oder längere Krankheit) kann die Altersgrenze auf 40 Jahre angehoben werden. Über die Stipendienvergabe entscheiden Fachjurys. Ausschlaggebend sind allein die Begabung und die Qualität der eingereichten Arbeiten. Bewerbungen für den Bereich Bildende Kunst und Darstellende Kunst sind erst nach der Ausbildung möglich. Für die Kategorie Literatur wird ein Hochschulabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation vorausgesetzt. In der Sparte Musik können sich auch Studierende bewerben.

Eine reine Projektförderung ist nicht möglich.



Bewerbungsfrist ist Montag, 30. September 2019 (Datum Poststempel).



Seit ihrer Gründung 1977 wurden auf diesem Wege bereits über 1100 Künstlerinnen und Künstler gefördert. Das Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg ermöglicht den Stipendiaten mehr Freiheit für ihr künstlerisches Schaffen und erleichtert ihnen den Weg in die künstlerische Selbstständigkeit.

Neben der finanziellen Förderung organisiert die Kunststiftung mit den Stipendiatinnen und Stipendiaten zahlreiche Veranstaltungen, wie Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und Workshops.



Bei Fragen oder für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kunststiftung Baden-Württemberg

Gerokstraße 37

70184 Stuttgart



Email: ausschreibung@kunststiftung.de

FAQs: www.kunststiftung.de/faqs.html



Download der Bewerbungsunterlagen:

http://www.kunststiftung.de/aktuelle-ausschreibungen.html

