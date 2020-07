Pressemitteilung BoxID: 808306 (Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH)

Kunst-Tüten, fertig, los!

Sommerferienangebot vom 4. August bis 13. September 2020

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Und damit die Frage: Was tun? Warum nicht mal auf eine Kunstreise gehen? Im Kunstmuseum Stuttgart können Kinder bei einer kleinen Entdeckungstour durchs Museum sechs Künstler_innen und ihre Werke näher kennenlernen.



Die Kunst-Tüten sind fertig gepackt mit vielen Fragen und Anregungen, die vor den Kunstwerken im Museum gelöst und ausprobiert werden können: In der Frischzelle von André Wischnewski die Linie zeichnerisch erkunden, die in Schokolade gegossene Puppe von Dieter Roth zum Leben erwecken oder mit Björn Braun Fährten lesen.



Für alle sechs Stationen sollten etwa eineinhalb Stunden Zeit eingeplant werden; es können aber auch einzelne Stationen ausgewählt werden. Dieses Angebot richtet sich an Kinder zwischen 7 bis 11 Jahren. Die Kunst-Tüte ist gegen eine Gebühr an der Museumskasse erhältlich. Die Begleitung durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erhalten freien Eintritt ins Museum.



Mit der Kunst-Tüte durchs Kunstmuseum

Dienstag, 4. August – Sonntag, 13. September 2020

Für Kinder 7–11 Jahren

3 € Gebühr

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (