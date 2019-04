Pressemitteilung BoxID: 746896 (Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH)

Gemeinsames Forschungsprojekt zur Künstlerin Gego startet

Das Kunstmuseum Stuttgart (Dr. Ulrike Groos, Dr. Eva-Marina Froitzheim), die Universität Stuttgart (Prof. Dr. Kerstin Thomas) und die Wüstenrot Stiftung (Prof. Philip Kurz) beginnen ein gemeinsames Projekt zur Erschließung, Erforschung, Sichtbarmachung und Vermittlung des Werks der Künstlerin Gego.



Gertrud Goldschmidt (Hamburg 1912 – 1994 Caracas, Venezuela), genannt Gego, zählt zu den bedeutendsten Künstlerinnen Lateinamerikas und wurde mit ihren 1969 begonnenen filigranen, netzartigen Rauminstallationen, den Reticuláreas, Vorbild für eine ganze Künstlergeneration. Von 1932 bis 1938 studierte sie Architektur an der Technischen Hochschule Stuttgart bei Paul Bonatz. Als Deutschland für Gego aufgrund ihrer jüdischen Herkunft zunehmend bedrohlich wurde, emigrierte sie 1939 nach Caracas. Nach einer kurzen beruflichen Tätigkeit als Architektin und Möbeldesignerin nahm sie dort ab 1953 ihr künstlerisches Werk auf, mit der Linie als ihrem wichtigsten Ausdrucksmittel.



Das Kunstmuseum Stuttgart widmete Gego in Kooperation mit der Hamburger Kunsthalle und dem Henry Moore Institute, Leeds, 2014 eine große monographische Ausstellung »Gego. Line as Object« mit Arbeiten aus allen Werkphasen.



Aus Anlass dieser Zusammenarbeit überließ die Fundacion Gego 2017 dem Kunstmuseum Stuttgart 90 Zeichnungen, Aquarelle und Grafiken sowie 10 Objekte aus dem Nachlass als Dauerleihgabe. Verbunden mit der Hoffnung – und vor dem Hintergrund der schwierigen Lage in Venezuela –, dass hier eine Bestandssicherung, Erfassung, Erforschung und Präsentation der Ergebnisse erfolgen kann. Stuttgart verfügt damit neben dem Museum of Fine Arts, Houston, dem Museum of Modern Art (MoMa), New York, und dem MACBA, Barcelona, als viertes und einziges deutsches Museum über ein großes Konvolut an Arbeiten der Künstlerin.



Für dieses Projekt spricht neben der Qualität und Aktualität der Werke sowie der Dringlichkeit, diese zu sichern und aufzuarbeiten, besonders auch der lokale Bezug durch Gegos Studium an der Technischen Hochschule Stuttgart vor ihrer Emigration. Das Projekt möchte des-halb im besonderen Maße den Anteil des Stuttgarter Architekturstudiums in Gegos Werk auf der Basis der bereits bestehenden Erkenntnisse weiter aufarbeiten. Dabei profitieren wir in der Kooperation von den Möglichkeiten, die die Universität Stuttgart in den Bereichen Digitalisierung, 3-D-Visualisierung und Simulation bietet.

Bereits jetzt und in den nächsten Jahren verdeutlichen wechselnde Präsentationen von Gegos Arbeiten aus dem Konvolut in einem eigenen Raum des Kunstmuseum Stuttgart die nahezu unerschöpfliche Themenvielfalt im Œuvre der Künstlerin. Ihr Werke, die physische und soziale Dimensionen zusammenbringen, finden auch in der aktuellen Kunstproduktion ein großes Echo. Zentral für das Projekt wird ein gemeinsam durchgeführtes Veranstaltungs- und Ausstellungsprogramm sein, das die Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit tragen wird.



