Pressemitteilung BoxID: 809922 (Kunstmuseum Luzern)

Robert Zünd - ein Kopist?

Ab 19.08. ist in der Sammlungspräsentation Alles echt! Werke aus der Sammlung neu ein ungewöhnliches Werk von Robert Zünd zu entdecken.



Robert Zünds frisch restauriertes Ölgemälde Las Meninas (Kopie nach Velázquez) passt perfekt in die Ausstellung Alles echt! Werke aus der Sammlung, die den Phänomenen der Imitation, der Nachahmung und der Kopie nachgeht. Als Leihgabe aus privater Hand ergänzt es ab 19.08. Zünds Eichwald aus unserer Sammlung sowie zwei seiner Glasskizzen, die 2019 als Schenkungen ins Kunstmuseum Luzern kamen.



Das Gemälde illustriert Zünds Faible für das 17. Jahrhundert und verweist darauf, wie wichtig das Kopieren von Vorbildern in früheren Jahrhunderten war. So kopierte Robert Zünd nicht nur während seiner Ausbildungszeit Werke in München, Dresden oder Paris sondern in allen Schaffensphasen. Velázquez' Original hat er allerdings nie gesehen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (