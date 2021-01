Tre associazioni, un obiettivo comune. L’Associazione dei musei svizzeri (AMS), l’Associazione dei Musei d’arte svizzeri (AMAS) e l’Associazione delle istituzioni svizzere per l’arte contemporanea (AISAC) pubblicano una raccomandazione congiunta sulla remunerazione degli artisti. Dopo uno scambio approfondito di opinioni sull'argomento, e d’intesa con Visarte – l’associazione professionale degli artisti visivi in Svizzera – e Pro Helvetia – la fondazione svizzera per la cultura –, hanno sviluppato una raccomandazione sulle tasse. Anche se molti artisti percepiscono già un compenso per il loro lavoro artistico, è finora mancata una voce comune. La raccomandazione delle tre associazioni fa ora chiarezza sulla questione.



In numerosi paesi europei, sono state emanate nel corso degli ultimi anni raccomandazioni sulla retribuzione del lavoro artistico. Già da tempo l’argomento è oggetto di dibattito anche in Svizzera. Il Messaggio sulla cultura 2021–2024 della Confederazione stabilisce così che gli aiuti finanziari dell'Ufficio federale della cultura (UFC) e di Pro Helvetia stanziati in Svizzera presuppongono il pagamento di una tassa obbligatoria.



Attualmente esiste un insieme eterogeneo di prescrizioni e di raccomandazioni sugli onorari destinati agli artisti. Da un lato, questa situazione può essere attribuita alla complessità della questione. Le istituzioni forniscono infatti molteplici servizi agli artisti (ad esempio nell’ambito del finanziamento di progetti espositivi, del marketing e della visibilità, con pubblicazioni scientifiche o acquisizioni). Svolgono quindi un ruolo essenziale nello sviluppo professionale degli artisti e spesso consentono loro di attuare dei progetti, altrimenti irrealizzabili. D'altra parte, la disparità di risorse tra le “piccole”, “medie” o “grandi” istituzioni, così come la crescente quota di sostegno privato all'interno di queste istituzioni, rende complessa la stesura di un tariffario.



È quindi ancor più meritevole che le tre associazioni si siano riunite e abbiano raggiunto un’intesa, vale a dire una raccomandazione comune in materia di tasse.





