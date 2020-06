Pressemitteilung BoxID: 803312 (Kunsthaus Zürich/Zürcher Kunstgesellschaft)

Kunsthaus Zürich sucht neue Leitung

Das Kunsthaus Zürich beginnt mit der Suche nach einem neuen Direktor/einer neuen Direktorin. Christoph Becker, der das Museum seit 20 Jahren engagiert führt und erfolgreich geprägt hat, wird die Leitung im Verlauf des Jahres 2022 abgeben.



Bereits vor einem Jahr hatte die Zürcher Kunstgesellschaft kommuniziert, mit der Eröffnung des Erweiterungsbaus des Kunsthauses einen Führungswechsel vornehmen und das Museum einer neuen Direktion anvertrauen zu wollen.



Walter B. Kielholz, Präsident der Zürcher Kunstgesellschaft: «Im Namen der Zürcher Kunstgesellschaft danke ich Christoph Becker bereits heute sehr herzlich für sein professionelles und persönliches Engagement, insbesondere für die Anbindung bedeutender privater Sammlungen ans Kunsthaus Zürich, die operative Verantwortung des anspruchsvollen Chipperfield-Baus, diverse Neuerungen in existierenden Gebäuden sowie für das exzellente Museums-Management, auch in turbulenten Zeiten wie der aktuellen.»



Der Vorstand der Zürcher Kunstgesellschaft hat eine Findungskommission berufen, die sich aus Vorstandsmitgliedern und international erfahrenen Expertinnen und Experten zusammensetzt.





Walter B. Kielholz, Präsident Zürcher Kunstgesellschaft

Hedy Graber, Vorstandsmitglied Zürcher Kunstgesellschaft

Peter Haerle, Vorstandsmitglied Zürcher Kunstgesellschaft, Direktor Kultur Stadt Zürich

Ben Weinberg, Vorstandsmitglied Zürcher Kunstgesellschaft

Anne Keller Dubach, Beisitzerin des Vorstands Zürcher Kunstgesellschaft, Präsidentin Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft SIK-ISEA

Pipilotti Rist, Künstlerin

Sheena Wagstaff, Leonard A. Lauder Chair, Modern and Contemporary Art, Metropolitan Museum, New York

Achim Borchardt-Hume, Director, Exhibitions and Programmes, Tate Modern, London

Philipp Demandt, Direktor, Städel Museum, Liebieghaus Skulpturensammlung und Schirn Kunsthalle, Frankfurt am Main.





Die Nachfolge von Christoph Becker soll im Frühjahr 2021 bestimmt sein. Die Stabsübergabe erfolgt dann nach adäquater Einarbeitungszeit im Verlauf des Jahres 2022.

