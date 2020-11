Nunmehr im 40. Jahr findet im Auktionshaus Jentsch in Gütersloh die Weihnachtsauktion statt.



Wie in jedem Jahr bildet der riesige Schmucknachlass eine enorme Anziehungskraft für die Ersteigerer.



Schmuck- allein das GOLDGEWICHT mehrere Kilo bis hin zum Highlight ein PLATIN



ARMBAND um 1920 aus adligem Besitz, besetzt mit 291 Brillanten von ca. 18 Karat.



Ein originales Aquarell und eine Original Radierung von Peter August Böckstiegel aus 1918 und 1922



Auch die bekannten Maler: Mahlknecht, Kaufmann und Oesterley sind vertreten.



Originale Unterschriften von Winifried und Wieland Wagner von 1963 und 1965



Gold - und Silbermünzen, Silberobjekte der verschiedenen Arten.



Gold Armbanduhren verschiedener Manufakturen, Weihnachtsschmuck, weitere Kunst und



Antiquitäten, darunter 11 handgeschnitzte und bemalte Moriskenfiguren



Die Weihnachtsauktion ist die Auktion des Jahres und wer einmal eine Auktion ähnlich



den „Schatz von Ali Baba“ sehen- und erleben möchte., sollte diesen Termin nicht verpassen.



Die Auktion ist am 28. November, die Besichtigung ab 12:00 Uhr.



Auktionshaus Gütersloh in der Verler Straße 1a



In Kürze gelangen der Katalog und die umfangreiche Bildergalerie ins Internet.



www.auktionshausjentsch.de

(lifePR) (