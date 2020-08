Pressemitteilung BoxID: 811097 (Klassisches Auktionshaus Jentsch)

Sommerauktion am 22.08.2020

Nach CORONA sollte Sie sich erholen und an einer tollen Auktion in Gütersloh teilnehmen.



Das in Deutschland sehr bekannte KLASSISCHE AUKTIONSHAUS JENTSCH besteht nun schon 40 Jahre, die Besichtigung ist von 12 - 14:00 Uhr, der Beginn: 14:00 Uhr



Zur Versteigerung gelangen Uhren der Manufakturen: LANGE & SÖHNE - ASSMANN GLASHÜTTE - GOLDMÜNZEN - SCHMUCK aller Art - Silber- / Bronzeobjekte - Orientalisches Steinschlossgewehr anno 1817, Gemälde: Paul Welterfolge - Adrianus Johannes Zwart, ein Gründerzeit Aufsatzsekretär Nussbaum mit dazugehörigen Polsterstuhl, Sehr feine Seidenbrücken Isfahan, Philatelie & Postkarten Altdeutschland, Englische Pergamenturkunden 18. / 19. Jh. - Bücher - Manuskripte, KPM und Meissner Porzellan - Afrika - ASIATIKA - Russisches Objekten Varia

