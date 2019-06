Pressemitteilung BoxID: 756739 (Kulturgut Haus Nottbeck - Museum für Westfälische Literatur)

SPACEJAMIRI - Haus Nottbeck präsentiert die schrillen Weltraumwelten von Comiczeichner Jan-Michael Richter

SPACEJAMIRI heißt die aktuelle Gartenhausausstellung auf dem Kulturgut Haus Nottbeck in Oelde. Sie widmet sich den skurrilen Comicabenteuern von Kultzeichner Jan-Michael Richter. Richter lässt sein gezeichnetes Alter Ego dabei nicht nur gegen die Tücken des Alltags bestehen. Am Namenszusatz lässt sich erkennen, dass es diesmal sogar in die unendlichen Weiten des Weltraums geht. Die Werkschau, die bis zum 4. August besucht werden kann, bietet einen Überblick über die verschrobenen Space-Odysseen.



Sein Name ist Programm: Der Comiczeichner JAMIRI – ein Akronym des bürgerlichen Namens Jan-Michael Richter – lässt seine Leser seit Ende der 1980er Jahre an seinem Leben teilhaben. Gedruckt oder im Internet, immer ist der in Hattingen geborene Künstler dabei selbst Bestandteil der bunt-schrägen Welten. Seine Comics und Illustrationen sind gezeichnete Alltagsphilosophie und widmen sich den Tücken des gewöhnlichen Lebens mit lakonischem Außenseiterhumor. Seit 1994, dem Geburtsjahr des ersten SPACEJAMIRI-Abenteuers, ist sein Alter Ego immer mal wieder im Weltraum unterwegs. Auch hier glänzt es jedoch nicht mit einem Mal als Superman und Space-Imperator, sondern als ihr genaues Gegenteil.



SPACEJAMIRI ist ein Loser, der sich Aliens, Allmachtfantasien oder bizarren Begegnungen mit kraftstrotzenden Monstern stellen muss. Trotz all dieser Schwierigkeiten scheint er dennoch ein zufriedener Weltraumbummler zu sein. Hierbei kommt der Humor nicht zu kurz und reicht von »gepflegten literarischen Anspielungen« bis zum »brachialen Jungs-Humor«.



Die zunächst ohne zusammenhängende Themenstrecke erschienen SPACEJAMIRI-Episoden wurden 2016 zu einem eigenen Album mit dem Titel „SPACEJAMIRI Redux“ zusammengestellt. Jamiri selbst bezeichnet den Weltraumepos als sein „albernstes unter vielen albernen Werken“. Was alle Episoden verbindet, ist radikal-liebevolle Selbstironie. Jamiri ist meist unrasiert, strubbelig, untrainiert und immer einen Tick neben der Kappe. Die Ausstellung gibt einen Überblick über die SPACEJAMIRI-Abenteuer aus über 25 Jahren. Mit ihr lassen sich fast drei Jahrzehnten Zeitgeschehen, deutsche Comicgeschichte sowie die zeichnerisch-künstlerische Entwicklung eines außergewöhnlichen Comickünstlers nachvollziehen. Eine Chronik, die man mit den Worten JAMIRIS als „Sittenverfallsgemälde“ betrachten kann, „auch was den Autor selbst betrifft“.



SPACEJAMIRI ist eine Ausstellung im Rahmen des Projekts „Aliens Welcome! Science-Fiction-Literatur aus Westfalen 1904-2018“. Gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, der Kunststiftung NRW, dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und der Nyland-Stiftung, Köln.



Bis 04.08.2019

Weitere Informationen unter Tel.: 0 25 29 / 94 55 90 und www.kulturgut-nottbeck.de

