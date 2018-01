Montagabend. Community-Dance. Jede Woche kommen zwischen 60 und 100 Menschen ins Kulturforum, um eine Stunde miteinander zu tanzen, sich zu begegnen und Bewegung für sich und im Miteinander zu genießen. Jede Woche finden sich auch neue Tanzinteressierte ein - viele sind neugierig, was sie erwartet, manche erst ein wenig zaghaft. Jeder ist willkommen, ganz unabhängig von Alter, Können, Religion oder Herkunft. Jeder kann Teil dieser Community sein. Die Lust an der Bewegung und die Freude am Tanz(en) verbinden. Denn, so das Credo im Community-Dance: "Jeder Mensch ist ein Tänzer!"



Im Säulenwald des Kulturforums heißt es unter der erfahrenen Anleitung von Jutta Czurda und Petra Heinl für eine Stunde: zu Atem kommen, dem Himmel entgegen wachsen, den eigenen Körper in der Bewegung neu entdecken und ihn befreien von den Fesseln der Alltagshaltungen. Mal wieder springen, hüpfen und rennen, durch den Raum wirbeln. All das ist Tanz und geschieht zu verschiedensten musikalischen Begleitungen - etwa Bach, Edith Piaf, Gospel oder zu afrikanischen Trommelklängen, jedes Mal eine andere Klangfarbe. Nach einer Stunde Begegnung und getanztem Miteinander trinkt und isst man gemütlich am CD-Stammtisch im Kufo-Restaurant und wer mag, führt die Tanzbegegnung im Gespräch fort.



Tanz / brückenbau

Mo 5.02.2018 / 19:00 Uhr

Jeden Mo 19:00 Uhr

bis einschließlich 5. März 2018

Schulferien ausgenommen!

€ 5,- (nur AK, keine Ermäßigung)

Keine Vorkenntnisse erforderlich!

Große Halle/Kleiner Saal

(bitte Aushang beachten)



FAZIT: Ein bewegter Start in die Woche.



www.stadttheater.fuerth.de/brueckenbau

Kulturforum





