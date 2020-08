Pressemitteilung BoxID: 811002 (Kulturchallenge - Künstler engangieren sich)

Die Kulturchallenge - Künstler zeigen Zusammenhalt und Gemeinsamkeit in der Coronazeit

In der schwierigen außergewöhnlichen Coronazeit, wo fast die ganze Kultur stillstand, rief der Autor Jens Jando Koch die Kulturchallenge ins Leben. In schwierigen Zeiten ist Zusammenhalt gefragt und Gemeinsamkeit gibt Kraft und Mut.



Via Social Media hat Jando per Live-Stream zu virtuellen Lesungen in sein Wohnzimmer und Garten eingeladen und mit seiner ehrenamtlichen Initiative anderen Mut gemacht, mitzumachen, ihre Stimmen zu erheben und nicht den Kopf zu verlieren. Ganz viele Kulturschaffende aus der ganz Deutschland, aus England, Spanien u.a. Ländern haben sich angeschlossen, wie der Bestseller Autor Klaus-Peter Wolf, die bekannte und zauberhafte Schauspielerin Dayan Kodua , die wunderschöne Moderatorin Tatjana Geßler, der Moderator Heiko Volz , die atemberaubende Musikerin Zodwa Kathleen Mone Selele sowie noch viele andere und sind gemeinsam mitgegangen. Bis heute, denn gemeinsam zusammen egal in welcher beruflichen Branche sind wir nie allein.



Denn Kultur schafft Leben. Gemeinsames Leben. Zusammenhalt für klein und groß, hell oder dunkel, arm oder reich, schwach oder stark.



Für diese ehrenamtliche Initiative und Arbeit von Jando und aller Kulturchallenger haben die Kulturstaatsministerin Frau Prof. Monika Grütters und der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur Herr Björn Thümler persönlich jeweils ein wundervolles positives Feedback für die Kulturchallenge gegeben.



Zitat Frau Prof. Monika Grütters:



Allen ehrenamtlichen Kulturschaffende herzlichen Dank für diese beeindruckende Initiative und die ermutigenden Botschaften für die gesamte Kulturbranche.



Die letzten Monate haben vielen sicherlich deutlich gemacht, wie wichtig gesellschaftlicher Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung und branchenübergreifende Solidarität ist. Ich hoffe, dass wir die aktuelle Krise mit all ihren Herausforderungen gemeinschaftlich gut bewältigen und mit einem großen Zusammengehörigkeitsgefühl sowie mit Respekt und Anerkennung für unsere Mitmenschen und die verschiedensten beruflichen Branchen aus ihr hervorgehen. Initiativen wie Ihre sind dafür ein außerordentlich positives Beispiel!



Zitat Herr Björn Thümler:



Es ist beeindruckend, wie kreativ und motiviert Kulturschaffende neue, digitale Angebote schaffen, um die kulturelle Teilhabe auch in Zeiten der sozialen Distanzierung zu sichern.



Die Kulturchallenge wächst von Tag zu Tag weiter. Gemeinsam mit den großartigen Kulturschaffenden erarbeiten sie neue Perspektiven, Ideen und Wege, verbinden sich zum Zusammenhalt.



Ein weiser Mensch hat mal gesagt: Kultur ist zwar nicht alles, aber ohne Kultur ist alles nichts.



