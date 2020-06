Pressemitteilung BoxID: 804725 (Kultur & Veranstaltungen Eigenbetrieb der Stadt Rastatt)

Max Ruhbaum - Morgens Zirkus & Abends Theater!

Comedy in der Reithalle

Normalerweise steht er festes Ensemblemitglied auf der großen Bühne des Theaters Baden‐Baden. Aber er kann auch Comedy. Am 3. Juni wird Max Ruhbaum dies in der Reithalle Rastatt eindrücklich unter Beweis stellen und garantiert einen amüsanten Abend mit allerlei Lokalkolorit.



In Berlin geboren und sozialisiert - und dann nach Baden‐Baden umgesiedelt. Klar, das geht an niemandem spurlos vorbei. Schon gar nicht an einem Schauspieler und Comedian, der so manche lokale Schrulligkeit, die dem Einheimischen an sich gar nicht mehr auffällt, liebevollsarkastisch betrachtet und auf die Schippe nimmt.



Die Welt (also die große weite Welt, nicht nur Baden‐Baden) ist eine Bühne. Max Ruhbaum sitzt in der ersten Reihe und schaut gewissenhaft zu. Auch wenn es ihn geistig und körperlich überfordert.



4 Jahre Schauspielschule, Theaterarbeit, Corona und Produkte aus subtiler Energie haben Max Ruhbaum reifen lassen und an den Gipfel des privaten und beruflichen Erfolgs getrieben.



Nun steht er auf dem schmalen Grat zwischen theater‐ und verrücktspielen und zieht unzensiert und mit unbegrenzter Liebe zu sich selbst Resümee. Dabei tauchen allerlei Fragen auf: Warum weiß keiner, dass ich prominent bin? Warum werden hierzulande Berliner beim Bäcker verkauft? Will ich mit Moni alt werden oder hab ich es schon geschafft?



Ein vergnüglicher Lachabend, der sich sicher positiv auf das Immunsystem auswirken wird.



Rezeptfrei!



Ausblick auf die weiteren Termine der Veranstaltungsreihe



Liederabend mit Bezirkskantor Jürgen Ochs (Tenor), Catalina Geyer (Mezzosopran) und Heike‐Dorothee Allardt (Klavier) am 12. Juli. Jazz mit dem Konstantin‐Kölmel‐Trio am 18. Juli.



Infos zum Ablauf



Stimmungsvolle Beleuchtung und ein fein abgestimmter Sound sorgen trotz zwangsläufig ausgedünnter Stuhlreihen für eine gemütliche Konzertatmosphäre. Die Lüftungsanlage der Reithalle sorgt durchgehend für eine gute Durchlüftung. Gekennzeichnete Laufwege und ausreichend Personal sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Die Eintrittskarten sind nur online erhältlich. Zusätzlich müssen alle Besucher registriert werden. Ein entsprechendes Formular wird nach der Ticketbuchung per Mail zugeschickt und sollte am besten bereits ausgefüllt mitgebracht werden. Der Zugang ist nur mit einer Alltagsmaske möglich, die am Sitzplatz aber abgenommen werden darf. Tickets ab sofort über www.reservix.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (