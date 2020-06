Pressemitteilung BoxID: 804724 (Kultur & Veranstaltungen Eigenbetrieb der Stadt Rastatt)

Klassik in der Reithalle

Liederabend mit Bezirkskantor Jürgen Ochs, Catalina Geyer und Heike‐Dorothee Allardt

Die Liederabende im Ahnensaal mit Bezirkskantor und Tenor Jürgen Ochs sind längst eine liebgewonnene Tradition. Nachdem die diesjährige Ausgabe aufgrund der Corona‐Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden konnte, wird das Konzert nun am 12. Juli um 19:30 Uhr in der Reithalle Rastatt nachgeholt.



Die Pianistin Heike‐Dorothee Allardt und Jürgen Ochs (Tenor) widmen sich dem diesjährigen Musikerjubilar Ludwig van Beethoven und den beiden weiteren Komponisten des Klassik‐Dreigestirns Haydn und Mozart. Neben ausgewählten Liedern, die um das Thema Liebe und Liebesleid kreisen, erklingt der Liederzyklus "An die ferne Geliebte" von Beethoven.



Mit im Programm ist die junge Sopranistin Catalina Geyer. Sie ist die Tochter von Heike‐Dorothee Allardt und studiert in Mannheim Gesang bei Prof. Snežana Stamenković. Beim Bundeswettbewerb Jugend Musiziert Gesang gewann sie mehrere erste Preise in den Kategorien Gesang und Duo Kunstlied. Des Weiteren wurden ihr Sonderpreise der "Walter und Charlotte Hamel Stiftung" und der "Deutschen Stiftung Musikleben" zugesprochen. Sie singt den Liederzyklus "Kinderstube" von Modest Mussorgsky und die sieben Volkslieder »Siete canciones populares españolas« (1915) von Manuel de Falla (1876 - 1946).



Infos zum Ablauf



Trotz zwangsläufig ausgedünnter Stuhlreihen muss auf eine stimmungsvolle Konzertatmosphäre nicht verzichtet werden. Die Lüftungsanlage der Reithalle sorgt durchgehend für eine gute Durchlüftung. Gekennzeichnete Laufwege und ausreichend Personal sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Die Eintrittskarten sind nur online erhältlich. Zusätzlich müssen alle Besucher registriert werden, ein entsprechendes Formular wird nach der Ticketbuchung per Mail zugeschickt und sollte am besten bereits ausgefüllt mitgebracht werden. Der Zugang ist nur mit einer Alltagsmaske möglich, die am Sitzplatz aber abgenommen werden darf. Tickets ab sofort über www.reservix.de

