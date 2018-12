Magische Momente an Bord

19.12.18

Die Broschüre „Bootsferien 2019“ des Hausbootspezialisten Kuhnle-Tours ist viel mehr als ein Reisekatalog. Auf 72 Seiten können sich die Leser inspirieren lassen von den magischen Momenten, die man auf dem Wasser in Deutschland, Frankreich und Polen erleben kann. Denn hier gibt es mehr zu sehen als spektakuläre Sonnenuntergänge und endlosen Sternenhimmel. Natur zum Fühlen und Anfassen, Einsamkeit vor Anker genießen oder mit einer großen Crew Lärm machen zu können ohne zu stören – Ferien auf dem Hausboot sind so vielseitig wie die Menschen an Bord.



Angeln, Baden, Radfahren, ohne Bootsführerschein durch Berlin fahren, es gibt fast nichts, was man nicht mit Bootsferien kombinieren kann. Sogar Heiraten kann man an Bord oder im Dezember zum Weihnachtsmarkt auf dem Wasserweg anreisen.



Als neuen Service bietet Kuhnle-Tours das barrierefreie Febomobil zur Saison 2019 auch als Einfachfahrten ab/an Zehdenick an. Die Stadt an der Havel liegt auf halber Strecke zwischen Berlin und der Müritz, so dass ein langes Wochenende für mehr Erlebnisse und Abenteuer gut ist.



Ein Hausboot mit Platz für drei Personen gibt es ab 70 Euro pro Nacht. Mehr Infos und Katalogbestellung unter www.kuhnle-tours.de oder Telefon/WhatsApp (03 98 23) 26 60.

