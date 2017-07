Neue Küffner Website - lösungsorientierte Planungshilfe

Küffner hat seinen Internetauftritt komplett überarbeitet und neu strukturiert. Alle Funktionen sind jetzt noch stärker auf die Nutzer ausgerichtet und für jedes Endgerät optimiert. Ob für PC, Tablet oder Smartphone – die Darstellung aller Inhalte passt sich mediengerecht an. Hier sind neben einer kompletten Systemübersicht und Präsentation des umfangreichen Sortiments von Aluminiumzargen, Fingerschutztüren, Raumspartüren, Aluminium-Rahmentüren, Glasverbundelementen und allen weiteren Küffner Profilen auch hilfreiche Zeichnungen und Planungsunterstützung zu finden. Durch die neu konzipierte, interaktive Verbindung von Objektreferenzen mit integrierten Produktfiltern werden jetzt gezielt Anwendungslösungen vorgestellt.



Welche Türzargen und Profilelemente eignen sich am besten?



Küffner beantwortet diese Frage mit einem selektiven Themenkatalog, der auf die unterschiedlichsten Anforderungen ausgerichtet ist. Und zeigt zum Beispiel warum in Schwimmbädern und Nassräumen Aluminiumzargen statt Holz- und Stahlzargen eingesetzt werden sollen. Welche Möglichkeiten es gibt um Türen und Glas zu kombinieren, die den Schallschutzbestimmungen entsprechen. Dass es Vorteile bringt, Elemente für die Raumsteuerung direkt in Türelemente zu integrieren. Ebenso gehören zahlreiche wandbündige Lösungen inklusive der Anschlussdetails für Sockelprofile zu den Themen.



Produktinformationen im Detail mit Referenzbildern



Durch das einfache Setzen von unterschiedlichen Filterkriterien wird der Nutzer Schritt für Schritt zum optimal passenden Produkt geführt. Auf der Produktseite können neben detaillierten Zeichnungen im Format pdf, dwg und dxf auch Ausschreibungstexte und Montageanleitungen heruntergeladen werden. Darüber hinaus stellt Küffner in der neuen Website anwendungsbezogene Referenzbeispiele für seine gesamte Produktpalette vor. Die Bildberichte sind den Einsatzbereichen und Produktgruppen zugeordnet und stehen schnell zur Verfügung.

Küffner Aluzargen GmbH & Co. oHG

Die Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück und wurde als Schreinerei für den Innenausbau gegründet. Reinhold Küffner entwickelte im Jahr 1970 die Aluminiumzarge für Türen aus Holz, Kunststoff und Glas. Diese Erfindung wurde zum wegweisenden Baustein für den Erfolg des Unternehmens, das sich stets mit den Visionen von Architekten auseinander setzt.



Küffner realisiert innovative und individuelle Lösungen im Bereich der Türentechnik und des Innenausbaus. Den Prinzipien der guten Form folgend, vereinen die Küffner Bauelemente attraktives Design mit höchster Funktionalität. Mit dem Einsatz des Werkstoffes Aluminium werden technologische und ressourcenschonende Vorteile genutzt. Küffner-Aluzargen und Profile können selbst nach jahrzehntelangem Einsatz am Ende des Lebenszyklus sortenrein, verlustfrei und wiederholt zu 100% recycelt werden. Die positive Ökobilanz für seine Bauprodukte aus Aluminium-Profilen belegt das innovative Unternehmen seit 2015 mit einem firmeneigenen EPD (Environmental Product Declaration) durch das IFT-Rosenheim.



Zum Produktprogramm gehören neben zahlreichen Varianten von Aluminiumzargen ebenso Sockelprofile Elektrokanäle, Mediensäulen sowie Paneele aus Aluminium für Wand, Decke und Fassade.



Darüber hinaus entwickelt Küffner seit über zwei Jahrzehnten barrierefreie Türkonstruktionen, zum Beispiel für Krankenhäuser und Seniorenheime, Schulen und Kindergärten. Für die Entwicklung der Fingerschutztür wurde das innovative Unternehmen gleich mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem reddot design award 2012, ICONIC Award product winner 2013, German design award special mention 2014, Universal Design Award - Consumer and Expert Favorite 2014. Auch erhielt die Küffner-Raumspartür den Universal Design Award 2015 und wurde nominiert für den German Design Award 2017.



Mehr Informationen unter www.kueffner.de



