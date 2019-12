Pressemitteilung BoxID: 779446 (Krumers Alpin)

Aktiv und entspannt durch den Winter

Krumers Alpin lockt mit Winterangeboten für Schneeverliebte - Pistenfreuden und Erholung

Mitten in der international bekannten Wintersportregion Seefeld in Tirol gelegen, ist das Krumers Alpin das perfekte Basislager für einen bewegungsreichen Urlaub. Pünktlich zum Wintersaisonauftakt 2019/20 lockt das Sport- und Wellnesshotel mit zahlreichen Aktiv-Angeboten. So können sich Gäste bis zum 8. März 2020 über das „Ski & SPA“-Package freuen, das neben sieben Übernachtungen inklusive Halbpension auch einen Drei-Tages-Skipass enthält. Direkt vor der Haustür laden über 45 Pistenkilometer zum Winterspaß ein. Für die körperliche Entspannung nach einem aktiven Tag sorgt die Ganzkörperpackung „Alpiner Pflegegenuss“ im neuen Wellness-Bereich sowie die Fitnessmassage zur wohltuenden Lockerung der Muskulatur. Das „Ski & SPA“-Paket ist ab 933 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar. Für Skilanglauf-Begeisterte bieten sich die „Langlauftage“ beziehungsweise die „Langlaufwoche“ an. Das Hotel offeriert wahlweise vier oder sieben Übernachtungen inklusive Halbpension sowie die Loipen- und Bustransfer-Gebühr für die gesamte Dauer des Aufenthalts. Bei drei jeweils 120-minütigen Langlaufkursen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und einem 60-minütigen Privatkurs können Anfänger erste Erfahrungen sammeln und Fortgeschrittene ihre Kenntnisse verbessern. Nach einem langen Tag im Schnee gibt es zudem eine wohltuende Beinmassage. Dieses Angebot ist buchbar bis zum 20. März 2020. Der Preis beträgt ab 680 Euro bei vier Übernachtungen pro Person im Doppelzimmer. Buchungsanfragen werden telefonisch unter +43(0) 5212 53333 oder per E-Mail an urlaub@krumers-alpin.com entgegengenommen. Weitere Informationen finden sich unter www.krumers-alpin.com.



Wer dem Alltag entfliehen möchte, findet auf 3.400 Quadratmetern Spa-Landschaft auf vier Etagen den perfekten Ausgleich zu den sportlichen Aktivitäten. Ein ganzjährig beheizter Innen- und Außenpool, die großzügige Saunalandschaft mit Finnischer Sauna, sanfter Biosauna, zahlreiche Relaxzonen mit beheizten Wasserbetten sowie das Tepidarium mit beheizten Steinliegen laden zum Verweilen und Entspannen ein. Mit dem Day-Spa-Angebot kommen auch externe Gäste in den Genuss einer der größten Spa-Oasen in der Region. Das Day-Spa-Klassik-Package ist ab 69 Euro pro Person buchbar.



Und auch Gourmets kommen nach einem aktiven Tag auf ihre Kosten: "Frisch, geradlinig, würzig", - so beschreibt Chefköching Kathrin Leitner die Küche des Krumers Alpin. Kräuter aus dem hoteleigenen Garten und den Tiroler Alpen sowie regionale Produkte aus dem direkten Umland garantieren ein authentisches und dennoch modernes Geschmackserlebnis. ­­

