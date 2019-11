Pressemitteilung BoxID: 775318 (KRIMI total GmbH)

10 Jahre gestorben und noch längst nicht tot

Das erfolgreiche KRIMI total Dinner-Theater „Wer öfter stirbt, ist längst nicht tot“ begeisterte bereits mehr als 26.000 Krimifans und unterhält am 10.12.2019 im DORMERO Hotel Halle.



„Sie werden noch heute Abend getötet.“ Mit diesen Worten der Wahrsagerin Angelina beginnen die amüsanten Verstrickungen der KRIMI total Komödie „Wer öfter stirbt, ist längst nicht tot“. Das Stück wird seit 10 Jahren erfolgreich aufgeführt und sorgt auch weiterhin für mörderisch gute Unterhaltung.



Die Premiere der Inszenierung fand am 13. November 2009 in Dresden statt. Seither erlebten mehr als 26.000 Gäste die 300 Veranstaltungen der Krimikomödie. Am Dienstag, dem 10. Dezember 2019 findet im DORMERO Hotel in Halle die nächste Veranstaltung des Stücks statt und verspricht den Gästen einen unterhaltsamen Mix aus mörderischem Genuss und fesselnder Spannung. Zwischen mysteriösen Vorahnungen der Wahrsagerin Angelina und amüsanten Zwischenfällen mit Sängerin Madeleine Simmons genießen die Zuschauer ein erlesenes Vier-Gänge-Menü.



Dabei sind die Gäste Mitarbeiter des Grand Hotels, das sein 100-jähriges Bestehen feiert. Bei der Planung eines prachtvollen Galaabends sind spannende Ereignisse und mysteriöse Mordfälle vorprogram­miert. Die Gäste erleben die tausend Tode der weltberühmten Sängerin Madeleine Simmons und die exquisite Kochkunst von Starkoch Vincent Comtesse und ermitteln gemeinsam, um den Täter zu überführen. Dabei entscheiden sie selbst, ob sie sich aktiv an den Ermittlungen beteiligen oder bequem von ihrem Platz aus miträtseln.



Auch nach 10 Jahren ist das Interesse für „Wer öfter stirbt, ist längst nicht tot“ ungebrochen: Für die Veranstaltung am 10.12.2019 sind noch wenige Karten verfügbar. Doch auch in Zukunft wird öfter gestorben: Die nächste Veranstaltung im DORMERO Hotel Halle findet am 25.04.2020 statt.



Alle Termine und Karten gibt es im Netz unter www.krimitotal.de/dinner, bei den Veranstaltungsorten und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (