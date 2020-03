Pressemitteilung BoxID: 789379 (Kreiskliniken Unterallgäu)

Allgäuer Hernienzentrum Ottobeuren erfolgreich rezertifiziert

An der Klinik Ottobeuren konnte das Hernienzentrum seine erfolgreiche Arbeit bestätigen

Die Hernienchirurgie, also die operative Versorgung von Leisten-, Nabel-, Narben- und Zwerchfellbrüchen, hat an der Klinik Ottobeuren einen sehr hohen Stellenwert.



Das Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie wurde als erstes Zentrum dieser Art im Allgäu im Jahre 2016 gegründet und erstmalig zertifiziert. Jetzt wurde das Hernienzentrum Ottobeuren nach eingehender Prüfung durch Herrn Prof. Dr. Obermeier von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie für weitere drei Jahre erfolgreich rezertifiziert.



In seinem abschließenden Bericht attestierte Herr Prof. Dr. Obermeier dem Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie an der Klinik Ottobeuren eine sehr gute Ergebnisqualität, ein leitliniengerechtes Vorgehen und eine sehr routinierte Durchführung der Hernienoperationen.



Seit 2017 hat sich die Zahl der Hernienpatienten an der Klinik Ottobeuren verdreifacht und mit einem exzellenten Ruf als Hernienzentrum hat sich das Einzugsgebiet überregional vergrößert.



Das eingespielte Hernienteam um Chefarzt Dr. med. Wolfgang Frehner freut sich über die erfolgreiche Rezertifzierung und die damit einhergehende Anerkennung der geleisteten Arbeit. Der Standard in der Hernienversorgung wird an der Klinik Ottobeuren weiterhin sehr hoch gehalten und im Sinne der Patientenversorgung weiter ausgebaut.

