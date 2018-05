Neue Schüler starten ihre Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege an den Kliniken an der Paar

Sieben neue Schüler starteten am 01. April Ihre Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger an den Kliniken an der Paar. Zwei Schüler werden ihre theoretische Ausbildung im Klinikum Ingolstadt absolvieren. Sie starteten ihre Ausbildung mit einem dreiwöchigen Praxiseinsatz und gingen anschließend zu dem Theorieblock an der Kooperationsschule des Berufsbildungszentrum für Gesundheitsberufe in Ingolstadt. Die Auszubildenden, die in Augsburg ihre theoretische Ausbildung absolvieren werden, begannen dagegen mit einem sechswöchigen Theorieblock an der Kooperationsschule der Gesundheitsakademie Augsburg und sind seit dem 14.05.2018 in den Kliniken tätig. Auf ihren Ausbildungsplätzen werden sie nun von Praxisanleitern ausgebildet und begleitet.



Im Rahmen eines gemeinsamen Frühstücks am 24.05.2018 wurden die Schüler offiziell in den Kliniken an der Paar willkommen geheißen. Traditionell wurden sie von Herrn Landrat Dr. Klaus Metzger, Geschäftsführer Herrn Dr. Krzysztof Kaźmierczak, der Pflegedirektorin des KH Friedberg Frau Ulrike Gastl und dem neuen Pflegedirektor des KH Aichach Herrn Kai Brooksnieder sowie Schulleiterin Frau Bettina Schönwälder begrüßt.



Herr Dr. Klaus Metzger betonnte in seiner Ansprache die Bedeutung des Pflegeberufes und die hohen fachlichen Anforderungen. Er bot auch den Schüler nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung eine Einstellung in den Kliniken an der Paar an: Die Übernahme der Absolventen wird von den Kliniken seit Jahren praktiziert. In diesem Jahr haben sich vier Personen dafür entschieden.



Alle Anwesende wünschten anschließend den Schülern viel Erfolg und viel Freude bei ihrer dreijährigen Ausbildung.

Krankenhaus Aichach

Das Krankenhaus Aichach und das Krankenhaus Friedberg bilden die Kliniken an der Paar. Beide Häuser arbeiten patientenorientiert in der Betreuung und sind eng mit den niedergelassenen Ärzten verzahnt. Die Hauptfachabteilungen des Krankenhaus Aichach sind Innere Medizin, Unfall- und Orthopädische Chirurgie. Im Krankenhaus Friedberg liegen die Hauptfachabteilungen neben der Inneren Medizin auf Allgemein- und Viszeralchirurgie. In beiden Häusern zählen Gynäkologie/Geburtshilfe, HNO sowie in Friedberg noch die Orthopädie und Chirurgie zu den Belegabteilungen. Darüber hinaus gehören Endoskopie, Radiologie und Labor zu den Funktionsbereichen der Kliniken an der Paar sowie im weiteren Leistungsspektrum die Physikalische Therapie.

