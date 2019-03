Ein Jahrzehnt Travel Lifestyle Network: 22 Länder, 18 Agenturen und eine Vision

04.03.19

10 Jahre Travel Lifestyle Network: Über alle Grenzen hinweg – das führende globale Agenturnetzwerk TLN ist seit einem Jahrzehnt weltweit vertreten. Die kulturellen Unterschiede der teilhabenden Vertreter der Kontinente Europa, Afrika, Amerika, Asien und Ozeanien könnten vielfältiger kaum sein. Die Neugierde am Unbekannten und das gemeinsame Ziel hingegen ist grenzüberschreitend: die Tourismusbranche als internationales Netzwerk mitzugestalten.



Das große Ganze sehen, sich stets für Neues öffnen und von anderen Ländern lernen, das war der Gründungsgedanke von TLN vor 10 Jahren. „Unsere Stärke liegt in der gemeinsamen Vision und den Ideen für die sich schnell verändernden Reise- und Lifestyle-Themen, sowie in der Fähigkeit, für unsere Kunden international präsent zu sein, dabei aber lokale Expertise zu bieten.“, weiß die Mitbegründerin und Vorsitzende Hanna Kleber. Einen Großteil bringt sie dabei mit ihrer Agentur KPRN, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert, in das Netzwerk ein. In Deutschland zählt die Agentur zu den Besten im Bereich Tourismus.



Im vergangenen Jahrzehnt hat sich das Travel Lifestyle Network stetig vergrößert. Jede unabhängige und inhabergeführte Agentur innerhalb des internationalen Netzwerks ist ein anerkannter Experte für alle Disziplinen der Reise- und Lifestyle-Kommunikation vor Ort. Insgesamt 18 Agenturen aus 22 Ländern brachten verschiedene Perspektiven und Herangehensweisen mit in den internationalen Zusammenschluss ein. Das Wachstum von TLN und der damit einhergehende Erfolg zeigt, dass es sich lohnt, mutig zu sein und Neues zu wagen. „Ich freue mich sehr über den zunehmenden Ausbau des globalen Netzwerks und die wachsende Zusammenarbeit zwischen engagierten Kollegen, die alle Experten in ihrem Land sind.“, berichtet Hanna Kleber stolz. Von mehreren Kontinenten auf die Branche blickend, wird TLN auch in der Zukunft neue Trends erkennen, mitaufnehmen und die internationale Tourismuslandschaft auch für ihre Kunden maßgeblich mitprägen.



Erfahren Sie mehr über Travel Lifestyle Network unter: https://travellifestylenetwork.com/

(lifePR) (