ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII zahlt vorzeitig aus

Der zum 31.12. des vergangenen Jahres fristgerecht und mit einem auf 25 Mio. Euro erhöhten Fondsvolumen geschlossene Alternative Investmentfonds ÖKORENTA Erneuerbare Energien VIII zahlt seine Vorabverzinsung früher aus als geplant. Bereits im November dieses Jahres werden den Anlegern die prospektierten 3 Prozent auf ihre Einlage ausgezahlt.



„Wir haben das Anlegerkapital schnell und gut investiert. Dadurch sind bereits in diesem Jahr Rückflüsse erzielt worden, die wir gerne vorzeitig an unsere Anleger weiterreichen“, so Jörg Busboom, Geschäftsführer der ÖKORENTA.



Die Reihe der erfolgreichen Portfoliofonds wird derzeit mit dem Angebot ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX fortgeführt. Eine Beteiligung ist ab einer Mindestzeichnung von 10.000 Euro möglich. Bei einer geplanten Laufzeit von 10 Jahren dürfen Anleger eine prognostizierte Auszahlung von 151 Prozent vor Steuern inkl. Rückzahlung des eingesetzten Kapitals erwarten.



Wie bei dem Vorgänger hat die ÖKORENTA auch bei diesem aktuellen Angebot parallel zur Platzierung mit der Investition der Anlegergelder begonnen. Bereits 8,5 Mio. Euro befinden sich derzeit im Investmentprozess.



„Wer sich noch beteiligen möchte, muss allerdings schnell sein. Der Fonds wird spätestens zum 31.12.2017 geschlossen“, so Busboom.

ÖKORENTA AG

Die positive Marktentwicklung der Erneuerbaren Energien nutzt die ÖKORENTA seit ihrer Gründung im Jahr 1999 für ihre Kapitalanleger und Partner. Die Besonderheit ihrer Angebote sind aktiv gemanagte Portfolios, die das Anlegerkapital breit streuen und damit die Investition insgesamt stabilisieren. Die Rendite für die Anleger wird aus der Beteiligung an zahlreichen Energieparks erwirtschaftet. Das hat den großen Vorteil, dass sich mögliche Schwankungen und partielle Ertragsausfälle geringer auswirken als dies bei Einzelinvestitionen der Fall ist.



Bis heute hat die ÖKORENTA Portfolios mit Beteiligungen an insgesamt rund 200 Energieparks an ca. 250 Standorten aufgebaut und aktiv im Management. Deren solide Entwicklung belegen jährliche Performanceberichte.



ÖKORENTA-Gruppe in Zahlen

- Gründung 1999

- 35 Mitarbeiter

- Führende Anbieterin für breit angelegte, aktiv gemanagte Energieportfolios

- Langjährige, bewährte Fondsserie

- Kaufmännische und technische Expertise

- Einzigartiges Bewertungssystem mit Leistungsdaten aus rund 440 Energieparks

- Rund 240 Mio. Euro platziertes Eigenkapital

- Daraus in 2016 erwirtschaftete Strommenge: für ca. 75.972 Durchschnittshaushalte





