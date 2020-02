Pressemitteilung BoxID: 785201 (KORALLE - Sanitärprodukte GmbH)

50 Jahre täglich etwas Besonderes

Koralle Sanitärprodukte auf der SHK Essen



Interessante Neuentwicklungen und Ergänzungen

Neue Gleittür-Duschabtrennungsserie als gelungene Synthese aus Ästhetik und Technik

Innovative WalkIn-Lösung für Koralle S800

X88 Free in neuen Profilfarben

Erweiterungen bei den Wannenwelten





Seit genau 50 Jahren prägt Koralle die Sanitärbranche mit richtungsweisendem Design und innovativen Raumkonzepten. Im Jubiläumsjahr stellt der Hersteller auf der SHK in Essen neben den zum Teil mehrfach mit renommierten Designpreisen ausgezeichneten Produkten seiner Dusch- und Wannenwelten wieder interessante Neuentwicklungen und Ergänzungen vorhandener Serien vor:



Neue rahmenlose oder teilgerahmte Gleittür-Duschabtrennungen in zahlreichen Variationen überzeugen durch ihr perfektes Zusammenspiel von Ästhetik und innovativer Technik. Neues Material in trendiger Farbgebung und mehrere mögliche Glaslösungen machen den besonderen Reiz dieser neuen Serie aus und sorgen für eine ideale Anpassung an die jeweilige Raumarchitektur.



Die elegante hochtransparente Duschabtrennungsserie Koralle S800 ist um eine freistehende WalkIn-Lösung ergänzt worden, und die rahmenlose Koralle S808 wird in einer interessanten Sondereinbau-Situation gezeigt.



Das nur einseitig an der Wand mit einem Edelstahlprofil befestigte WalkIn-Konzept X88 Free überrascht mit neuer Oberfläche und Farbe. Die völlig transparente Duschabtrennung ist bereits mehrfach für ihr besonderes Design ausgezeichnet worden.



Auf Interesse der Fachbesucher dürften auch die mit renommierten Designpreisen wie dem German Design Award und dem iF Design Award prämierten Duschabtrennungsserien von Koralle stoßen.



Die Wannenwelten sind um weitere Duschwannen ergänzt worden und bieten nun für fast jeden Grundriss eine zeitlos puristische Lösung. Daneben runden Badewannen im besonderen Koralle-Design die Ausstellung im Jubiläumsjahr des Markenherstellers ab.



Das Koralle-Messeteam freut sich an Stand A33 in Halle 8 der Messe Essen wieder auf zahlreiche Fachbesucher.

