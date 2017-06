40 Jahre Konzertchor Darmstadt - Joseph Haydn: Die Schöpfung Sonntag, 25. Juni 2017 um 19:00 Uhr in der Pauluskirche, Darmstadt / Persönlichkeiten gratulieren und führen in das Werk ein

40 Jahre Konzertchor Darmstadt mit großen Klängen, außergewöhnlichen Programmen und manchmal auch ganz leisen Tönen zeugen von unzähligen Stunden des Probens, des Miteinanders und des künstlerischen Wirkens. Unzählige Stunden, aus denen oftmals eine faszinierende, geradezu schöpferische Energie entsteht, die das Publikum in ihren Bann zieht und einen Konzertabend zu einem unvergesslichen Erlebnis machen kann.



Dirigent und Chorleiter Wolfgang Seeliger möchte mit der Schöpfung von Haydn dieser Begeisterung für die Kraft und Energie der Chor- und Orchestermusik besonderen Ausdruck verleihen: „Die Schöpfung ist ein klanggewaltiges Erlebnis für das Publikum und alle Mitwirkenden und wir freuen uns sehr, dass der Verein der Freunde und Förderer des Konzertchors und weitere Unterstützer die Durchführung dieses Konzertes zu unserem 40-jährigen Jubiläum ermöglichen.“



Die Schöpfung entstand ab 1796 bis 1798 und thematisiert die Erschaffung der Welt in sechs Tagen, wie sie in der Genesis der Bibel erzählt wird. Musikalisch gliedert Haydn sein Werk in drei Teile. Für jeden dieser drei Teile hat der Konzertchor Darmstadt zu diesem Konzertabend eine Persönlichkeit eingeladen, die das Publikum in einen Werksabschnitt einführt und es sich dabei nicht nehmen lassen wird, ihren ganz eigenen Blick auf das Schaffen und Werk des Komponisten sowie die künstlerischen Meilensteine des Konzertchors Darmstadt zu werfen.



Mitwirkende:



Konzertchor Darmstadt, Darmstädter Hofkappelle



Solisten: Martina Rüping (Sopran), Marc Adler (Tenor), David Pichlmaier (Bass)



Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets ab 14 € zzgl. Gebühren gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.konzertchor-darmstadt.de, online bei AD Ticket https://www.adticket.de/Die-Schopfung-von-Joseph-Haydn/Darmstadt-Pauluskirche/25-06-2017_19-00.html#?slink oder im Konzertchorbüro unter Telefon 06151 / 20 400.

