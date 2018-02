Chinesisches Frühlingsfest in Leipzig

.

Zeit: Sonntag, 25. Februar, 15 Uhr (Einlass 14:30)

Ort: Werk II, Kochstr. 132 in Leipzig

Eintritt frei



In der Nacht vom 15. zum 16. Februar läutet der Neumond das neue chinesische Jahr ein. 2018 steht im Zeichen des Erd-Hundes und verspricht ein besonders gutes Jahr für fleißige und treue Menschen zu werden. Das Konfuzius-Institut Leipzig lädt aus diesem Anlass gemeinsam mit seinen Partnern dem Konfuzius-Kindergarten, dem Deutsch-Chinesischen Zentrum und dem Restaurant Nin Hao ein, das chinesische Neujahr gemeinsam zu feiern.



Die Veranstalter locken mit chinesischer Folklore. Auf der Bühne der Halle A im Werk II zeigen sie beispielsweise einen Löwentanz und lassen die exotischen Klänge der Kürbisflöte und chinesischen Zither erklingen. Linus Schlüter vom Konfuzius-Institut führt aus: „Wir haben einen bunten Nachmittag vorbereitet, an dem es Gelegenheit zum Spielen, Basteln, Karaoke und vielem mehr geben wird. Ob groß oder klein, es ist für jeden etwas dabei. Schauen Sie vorbei!“ Auch für das leibliche Wohl sei gesorgt. Das China-Restaurant Zhang bietet chinesische Köstlichkeiten und draußen im Hof können sich gestresste Eltern eine kurze Pause bei einem Glühwein gönnen.



Die chinesische Neujahrsfeier geht auf eine alte chinesische Legende zurück: einst lebte ein Monster namens „Nian“ in den Bergen. Das ganze Jahr über schlief es tief in seinem Versteck. Am letzten Tag eines jeden Jahres aber verließ es das Versteck und versetzte das Dorf am Fuße des Berges in Angst und Schrecken. Später entdeckten die Bewohner, dass sich das Monster vor Lärm und Feuer fürchtet. So konnten sie das Monster, das für das alte Jahr steht, vertreiben.



Das Neujahr ist das wichtigste Familienfest Chinas und wird gern mit Weihnachten verglichen. Bei einem üppigen Abendessen darf Fisch nicht fehlen. Danach überreichen sich die Verwandten gegenseitig rote Umschläge, die mit Geld gefüllt sind. Die Feierlichkeiten dauern ca. eine Woche an. Weil aufgrund des wirtschaftlichen Aufstiegs viele Familien getrennt leben, führt das chinesische Neujahr zur größten regelmäßig stattfindenden Binnenmigration.



Ablauf: 14:30 Einlass



15:00 Uhr Bühnenprogramm



16:30 Uhr Rahmenprogramm (versch. Stände: u.a. chin. Essen, Basteln, Karaoke)

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren