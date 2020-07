Pressemitteilung BoxID: 807223 (Kommunalunternehmen Tourismus und Marketing Ostheim)

Virtuell über den Wurstmarkt bummeln

Neue Website für den 10. Virtuellen Rhöner Wurstmarkt / Besucherfreundliche Auskunft über Aussteller, Programm und Aktionen / Abrufbar für alle mobilen Endgeräte

Der Rhöner Wurstmarkt findet in diesem Jahr ausschließlich online statt. Grund genug, die Website der Feinschmeckermesse komplett neu zu gestalten und mit spannenden Informationen zu füllen. So bummeln Fans von Rhöner Wurst und Schinken zwar nicht live über die Ostheimer Marktstraße, aber dafür surfen sie auf der Internetseite von Aussteller zu Aussteller.



Videos, Bilder und Informationen



Auf der Website www.rhoener-wurstmarkt.de finden Fans des Rhöner Genussfestivals ab sofort Informationen, Bilder und Videos zum Programm, zu den 28 Ausstellern sowie zu den Aktionen wie z.B. den ab 1. September online bestellbaren Schlemmerpaketen und dem Wurst-Anschnitt am 10. Oktober. Geplant ist auch eine virtuelle Weinprobe des Fränkischen Weinbauverbandes.



Reges Interesse



„Wir laden alle Freunde des Rhöner Wurstmarkts herzlich ein, sich unsere neue Internetpräsenz anzuschauen.“, so Veranstalterin Susanne Orf, Leiterin des Kommunalunternehmens Tourismus und Marketing Ostheim. v. d. Rhön. „Immer wieder vorbeischauen lohnt auf jeden Fall.“, rät sie.



Ebenso wie Bürgermeister Steffen Malzer freut sich die Tourismuschefin über das bereits jetzt lebhafte Interesse an der Onlineauflage des Rhöner Wurstmarkts. „Der Rhöner Wurstmarkt bleibt im Gespräch. Das ist uns sehr wichtig.“, betont Bürgermeister Malzer.



Qualität aus der Region



Ziel ist es, dass die Öffentlichkeit erneut für die handwerklich erzeugten Spezialitäten der Rhöner Genusshandwerker sensibilisiert werde. „Der Rhöner Wurstmarkt bricht eine Lanze für Regionalität und verantwortungsvoll erzeugte Qualitätsprodukte.“, unterstreicht Michael Geier, Leiter der Bayerischen Verwaltungsstelle UNESCO- Biosphärenreservat Rhön. Dies zeigt auch die Unterstützung der Rhön GmbH für den Wurstmarkt.



INFO www.rhoener-wurstmarkt.de sowie auf Facebook und Instagram.

