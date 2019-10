Pressemitteilung BoxID: 771549 (Koch Media GmbH)

Am 14. Januar kehrt die mysteriöse Welt von Dusk mit dem Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack zurück

KOEI TECMO Europe und die zuständigen Entwickler von GUST Studios veröffentlichen heute einen neuen Trailer zum Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack, welches am 14. Januar 2020 für die die Nintendo Switch™, die PlayStation®4, sowie für den PC via Steam® erscheint. Die Spiele: Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX; Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX; und Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX werden mit dem Trilogy Deluxe Pack zum ersten Mal auf den aktuellen Konsolen spielbar sein und somit zahlreiche grafische Verbesserungen sowie eine flüssigere Spielerfahrung bieten. Außerdem sind eine ganze Reihe an Zusatzinhalten enthalten, wie z.B. extra Kostüme und Anpassungen, neue Monster und die Möglichkeit, weitere Charaktere am Kampf teilnehmen zu lassen. Die Atelier Dusk Trilogie wird sowohl einzeln, als auch zusammen als Deluxe Pack mit allen drei Spielen verkauft.



Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX ist der erste Teil der Serie, der auf dem zerfallenden Kontinent Dusk spielt, welcher seinen vergangenen Wohlstand und Reichtum einst durch die hohe Kunst der Alchemie erlangte. Die Spieler übernehmen die Rolle der jungen Kräuterkundigen Ayesha und begeben sich auf ein spannendes Abenteuer, um die Geheimnisse der Alchemie zu lüften und Ayeshas verschollene Schwester Nio wiederzufinden. Basierend auf dem „Weave-Memories-System“ können sich die Spieler jederzeit einen Überblick über ihre Abenteuer verschaffen und mit ihren Aktionen im Spiel Punkte sammeln, um Ayeshas Tagebuch mit weiteren Einträgen zu füllen. In Abhängigkeit der verschiedenen Tagebucheinträge lassen sich im Anschluss bestimmte Herstellungsrezepte, Boni und weitere Dinge freischalten. Die verschiedenen Ereignisse, die sich auf der Suche nach Ayeshas Schwester zutragen, werden vom Spieler selbst im Tagebuch festgehalten und spielen eine tragende Rolle für die Charakterentwicklung. Durch das Erfüllen bestimmter Ziele im Laufe des Spiels können mehrere unterschiedliche Enden freigeschaltet werden.



Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX ist der zweite Teil der Serie und verfolgt die Ereignisse von Escha und Logy: zwei Alchemistinnen, die durch die Nutzung uralter bzw. hochmoderner Braukünste jeweils völlig unterschiedliche Ansätze verfolgen. Beide arbeiten zusammen an der Entwicklung neuer Tränke und stoßen dabei auf das Geheimnis von Dusk. Die Spieler können dabei entweder die Rolle von Escha oder Logy übernehmen und das gesamte Abenteuer somit aus zwei verschiedenen Blickwinkeln erleben. Ihre Aufgabe ist es, die gesamte Stadt zu befragen und eine weitere, gigantische Aufgabe innerhalb von vier Monaten im Spiel zu erfüllen. Außerdem gibt es eine ganze Reihe an zusätzlichen Aufgaben im Spiel zu erledigen, um verschiedene Boni wie das Erhöhen von Statuswerten oder früherer Zugang zu wichtigen Zutaten freizuschalten.



Der dritte Teil der Trilogie, Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX, dreht sich um das Schicksal der jungen Shallistera und ihre Freundin Shallotee, die etwas zu verbergen scheint. Je mehr sich die beiden anfreunden, desto näher kommen sie den Geheimnissen von Dusk. Die Spieler können entweder in die Rolle von Shallistera oder Shallotee schlüpfen, um die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven zu erleben. Um die Geschichte voranzutreiben erscheinen den Spielern immer wieder Aufgaben in Form von sogenannten „Life Tasks“, welche innerhalb eines bestimmten Zeitfensters erfüllt werden können, um verschiedene Boni wie z.B. zusätzliche Erfahrungspunkte zu verdienen. Die Life Tasks passen sich dem jeweiligen Spielstil der Spieler an, sodass diese ihr Abenteuer genießen können, wie sie es wollen, egal ob sie ihren Focus auf Alchemie, Quests, Kampf oder einfach das Erkunden der magischen Spielwelt legen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (