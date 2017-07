Zweites Taschenlampenkonzert am Deutschen Eck in Koblenz!

Bereits zum zweiten Mal findet in Koblenz das legendäre Taschenlampenkonzert, eine Benefizveranstaltung des Bunten Kreis Rheinland, statt. Am Samstag, den 26. August 2017, geht es um 18 Uhr am Konrad-Adenauer-Ufer los.



Bis zum Konzertbeginn um 20 Uhr präsentieren sich Veranstalter und Sponsoren mit vielen attraktiven Angeboten für Groß und Klein. Von Gewinnspielen mit tollen Preisen, Klettern, Kinderschminken oder leckerem Essen – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Um 19.45 Uhr startet dann der Luftballonwettbewerb – das erste optische Spektakel, wenn Hunderte von Luftballons in den Himmel steigen.



Auf der Bühne vor märchenhafter Kulisse moderiert das bekannte Team mit Insa Backe (WDR) und Hanno Friedrich (Schauspieler), und von 20 bis 22 Uhr spielt dann die Berliner Band Rumpelstil bekannte, aber auch unbekannte Lieder, die den Abend für die Zuschauer jeden Alters zu einem unvergleichlichen Erlebnis verzaubern. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Sängerin Blanche und ihre Bandkollegen Brumme, Peter und Max die seltene Kunst beherrschen, das Publikum sowohl generations- als auch genreübergreifend mit einer speziellen Mischung aus rhythmischen, wilden, poetischen, lustigen, verträumten und überraschenden Titeln und Texten zu faszinieren.



Und wenn es dunkel wird, werden Tausende von Lichtern am Koblenzer Abendhimmel tanzen. Erlaubt ist alles, was leuchtet: Taschenlampen, Knicklichter oder Stirnlampen. Rumpelstil empfiehlt allen Koblenzer Kindern: „Kreuzt diesen Termin in Mamas und Papas Kalender an. Versteckt die Fernsehzeitung. Seid nett zu euren Eltern. Besorgt euch eine funktionierende Taschenlampe oder andere bunte Lichter, eine Decke, eine warme Jacke, etwas oder jemanden zum Kuscheln und stressfreie Geschwister. Räumt euer Zimmer auf! Ihr kommt ja erst spät in der Nacht zurück und es wäre schade, wenn ihr euch nachts euer Lieblingsbein brecht, weil das Schlagzeug noch vor dem Bett steht. Es gibt Lieder und Geschichten zum Tanzen und Zuhören, zum Lachen und Mitmachen, zum Singen und Träumen. Und wenn es schummrig wird, kann der Lichterzauber beginnen.“



Der Eintritt in Höhe von 6,00 € pro Kind und Erwachsenem geht zu Gunsten des Bunten Kreis Rheinland e.V. der krebs-, chronisch- und schwerstkranke Kinder und deren Familien betreut.



Tickets können an der Abendkasse oder bei www.ticket-regional.de erworben werden.

