Koblenz-Touristik begrüßt sieben neue Auszubildende

Bei der Koblenz-Touristik ist das Ausbildungsjahr 2020 gestartet. Sechs junge Frauen und ein junger Mann beginnen dort Anfang August ihre berufliche Laufbahn. In den nächsten drei Jahren werden sie in den Berufen Veranstaltungskauffrau/-mann, Veranstaltungstechnikerin, Mediengestalterin, Kauffrau für Marketingkommunikation und Kauffrau für Tourismus und Freizeit ausgebildet.



Heute haben Vertreter der Geschäftsleitung die Auszubildenden zu einer Einführungsveranstaltung in der Rhein-Mosel-Halle begrüßt. Dort wurden den Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern das Unternehmen und die vielfältigen Einsatzbereiche der Koblenz-Touristik vorgestellt. Anschließend konnten die Auszubildenden sich und ihre jeweilige/n Ausbilder/in in einer Vorstellungsrunde näher kennenlernen, bevor sie ihren ersten Arbeitstag in den unterschiedlichen operativen Abteilungen Kongress, Event, Tourismus und Marketing beginnen konnten.



„2020 war für die Koblenz-Touristik, wie für alle Betriebe der Veranstaltungs- und Tourismusbranche, ein herausforderndes und beispielloses Jahr. Umso mehr freuen wir uns nun, dass der Tourismus Schritt für Schritt wieder anläuft und wir dafür Unterstützung von jungen Menschen bekommen, deren Herz für Koblenz schlägt.“, so Claus Hoffmann, Geschäftsführer der Koblenz-Touristik. „Wir begreifen deren umfassende und abwechslungsreiche Ausbildung mit individueller Betreuung als wichtigen Bestandteil unserer Unternehmens-philosophie.“ Insgesamt beschäftigt die Koblenz-Touristik aktuell 18 Auszubildende in sechs Berufen.



Informationen zu Ausbildung und Karriere bei der Koblenz-Touristik unter www.koblenz-touristik.de/karriere.html

