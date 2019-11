Pressemitteilung BoxID: 775851 (KOBLENZ-TOURISTIK Eigenbetrieb der Stadt Koblenz)

Kinder-Märchenabend in Begleitung der Saalorgel

Die Märchenvorlesering Dr. Christiane Puck aus Bad Honnef liest klassische und neue Weihnachtsmärchen aus aller Welt und wird dabei begleitet vom Organisten der Rhein-Mosel-Halle, Gereon Krahforst.



„Wir entführen Kinder und alle, die Märchen lieben, in eine vorweihnachtliche Zeit mit den verschiedensten Weihnachtsmärchen aus aller Welt. Durch die Märchen erleben die Zuhörer eine Art „kleine weihnachtliche Zeitreise“, da nicht nur moderne, sondern auch klassische Märchen Teil dieses Märchenabend sein werden. In sieben ausgewählten Märchen veranschaulicht Dr. Christiane Puck, wie Weihnachten in Italien, den Niederlande oder in Brasilien gefeiert wird. Über allem steht jedoch in das Weihnachtsfest und die Freude daran diesen Brauch zu feiern.



An diesem Abend können die Märchen nicht nur akustisch, sondern auch visuell erlebt werden. Auf einer großen Leinwand wird es eine Weltkarte geben auf der einzelne Herkunftsländer der Märchen abgebildet werden. Die hauseigene Kemper-Orgel mit ihrem kolossalen Raumklang begleitet und ergänzt die Märchenlesung. Gereon Krahforst spielt, abwechselnd mit den vorgetragenen Märchen, bekannte Weihnachts- und Wintermusikstücke, die ein ganz spezielles Hörerlebnis aufkommen lassen.



Zu den Klängen einer Orgel wird jeder Besucher in die Kinder- und Jugendzeit zurückversetzt und Kinder können Märchen auf einer ganz anderen Art und Weise in Begleitung mit Orgelklängen erleben.



Termin: Sonntag, 15.12.2019

Ort: Rhein-Mosel-Halle, Großer Saal

Beginn: 15:00 Uhr

Einlass: 14:30 Uhr



Altersempfehlung: Ab 5 Jahre.



Ticketpreise VVK inkl. Gebühren:

Erwachsene / Normalpreis: 8,00 €

Kinder ab 5 Jahre: 5,00 €

Familienticket (1-2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder): 20,00 €

Kinder bis einschließlich 4 Jahren haben freien Eintritt zur Veranstaltung



Vorverkauf:

Tourist-Information Forum Confluentes, Zentralplatz 1, 56068 Koblenz

Öffnungszeiten: täglich 10.00 bis 18.00 Uhr sowie alle VVK-Stellen von

Ticket-Regional bundesweit.

Telefonisch: Tel.: 06 51 / 97 90 777

Online: www.ticket-regional.de

Info: www.koblenz-touristik.de/events

