Weihnachten rückt immer näher und der erste Advent steht schon bald bevor. Passend dazu bieten das Koblenz-Stadtmarketing und die Koblenz-Touristik in diesem Jahr mit der Koblenzer Weihnachtskugeln und lokalen Winzerglühweinen ganz besondere Weihnachtsprodukte an.



Koblenzer Weihnachtskugel im Weihnachtszeit-Design der Stadt Koblenz



Auf der edlen Kugel in königsblau ist die für Koblenz typische und unverwechselbare Gebäudesilhouette abgebildet, die die Charakteristik der romantischen Altstadt widerspiegelt. Erhältlich ist die Koblenzer Weihnachtskugel zu einem Preis von 7,95 Euro inkl. MwSt. jetzt in der Tourist-Information im Forum Confluentes, bei der Buchhandlung Reuffel sowie bei Weinkauf & Sohn Sehen und Hören.

In der Tourist-Information erhalten Abonnenten der Rhein-Zeitung gegen Vorlage des AboAusweises einen Preisnachlass in Höhe von 2,00 Euro auf den regulären Preis der Weihnachtskugel.

Die einzigartigen Kugeln können neben weiteren tollen Koblenz-Produkten auch bequem über den Online-Shop unter www.koblenz-stadtmarketing.de/shop bestellt werden.



Weitere Produktinformationen auch unter www.koblenz-stadtmarketing.de/shop.



Glühweinpakete mit lokalem Wein und köstlichen Spezialitäten

In der festlich geschmückten Tourist-Information sind darüber hinaus noch besonders schmackhafte und exklusive Weihnachtsgeschenke rund um den Weihnachtsklassiker Glühwein erhältlich. Der würzige Winzerglühwein des Weinguts Lunnebach aus Koblenz ist ein absoluter Geheimtipp (rot und weiß, die Flasche je 6,90 Euro).

In insgesamt vier Variationen werden außerdem stimmige Glühweinpakete angeboten, die das weihnachtliche Herz erfreuen und die Vorfreude auf die Feiertage steigern. In den Paketen sind in unterschiedlichen Zusammenstellungen folgende Produkte enthalten: Weine von den lokalen Weingütern Lunnebach und Spurzem, Hartkorn Glühwein-Gewürz, Weihnachtstassen und -servietten sowie süße Köstlichkeiten wie Weihnachtstrüffel oder Chardonnay-Kirsch-Schokolade.



Die Pakete können solange der Vorrat reicht montags bis freitags zwischen 10:00 und 18:00 Uhr sowie samstags zwischen 10:00 und 15:00 Uhr in der Tourist-Information im Forum Confluentes erworben werden. Die Kosten liegen je nach gewünschtem Paket zwischen 12,00 und 26,00 Euro.



Weitere Produktinformationen auch unter www.koblenz-touristik.de.

