Jedes Jahr in der Adventszeit verkauft die Familie Ganz in Theilheim Christbäume. Auch 2020 konnten sich die Kunden wieder ihren Baum selbst im Wald aussuchen und bei hausgemachtem Glühwein und frisch gebackenen Plätzchen am Lagerfeuer die Vorweihnachtszeit genießen.



Diesmal hatte sich die Familie zudem noch etwas ganz Besonderes ausgedacht: Zweige der grünen Nadelbäume gab sie gegen eine freiwillige Spende ab. Viele Kunden unterstützten die Aktion und so kamen insgesamt 1.000,- Euro durch den Verkauf der Zweige zusammen.



Den Erlös der Spendenaktion übergab Familie Ganz nun an die Missio Kinderklinik in Würzburg. Dort kommt das Geld der Station Tanzbär zugute. Auf dieser Station werden mehrfach körperlich und geistig behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene behandelt. Viele von ihnen befinden sich auf dem Entwicklungsstand eines kleinen Kindes und können sich nicht artikulieren. Die Spenden ermöglichen ihnen Therapien, die von den Krankenkassen nicht bezahlt werden.



„Wir – das gesamte pflegerische, therapeutische und ärztliche Team der Station Tanzbär – freuen uns sehr über diese großzügige Spende und möchten uns von Herzen bedanken“, betont Prof. Dr. med. Christina Kohlhauser-Vollmuth, Chefärztin der Missio Kinderklinik. Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Spenden für die Station Tanzbär im vergangenen Jahr rückläufig. Doch viele heilpädagogische Maßnahmen und Therapien wie beispielsweise die Musiktherapie können nur dank Spenden wie der von Familie Ganz weitergeführt werden. „Diese Therapien tragen ganz wesentlich zur Entspannung und damit zur Verbesserung der Lebensqualität unserer Patienten bei“, erklärt Kohlhauser-Vollmuth.

