Lions Club spendet Schutzausrüstung an KWM

Medizinische Schutzausrüstung im Gesamtwert von 2.500€ übergab Hans-Joachim Grassmann, 2. Vizegovernor Bayern Nord des Lions Club International, am Montag an Volker Sauer, Geschäftsführer des Klinikum Würzburg Mitte, und Dr. med. Frank Schiefelbein, Chefarzt der Klinik für Urologie am KWM-Standort Missioklinik.



„Mit den Schutzmasken und Kitteln möchten wir das Klinikpersonal im Kampf gegen die Corona-Pandemie unterstützen und aktiv zu ihrem Schutz beitragen“, so Grassmann. „Dazu hat Lions Club International allen 19 Distriken des Lions Club Deutschland einen Geldbetrag zur Verfügung gestellt.“



Im Namen aller Beschäftigten des KWM bedankte sich Volker Sauer für die großzügige Spende: „Wir freuen uns, dass die Arbeit unserer Mitarbeiter gesehen, geschätzt und in dieser Form unterstützt wird. Als COVID-19-Schwerpunkt-Klinik benötigen wir auch weiterhin dringend diese Schutzausrüstung.“

