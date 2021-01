.

2.381 Babys haben im vergangenen Jahr das Licht der Welt im Klinikum Würzburg Mitte, Standort Missioklinik, erblickt. Bei den insgesamt 2.344 Entbindungen hat das Team der Geburthilfe auch 37 Zwillingsgeburten begleitet.



2020 war somit das bislang geburtenstärkste Jahr im KWM. Zum Vergleich: 2019 wurden hier bei 2.164 Entbindungen insgesamt 2.194 Kinder geboren.



Und wie heißen die Neugeborenen der KWM-Missioklinik? Bei den Mädchen führt Marie die Rangliste der beliebtesten Vornamen an, gefolgt von Ella, Frida/Frieda, Leni und Emilia. Bei den Jungen liegt Jonas auf Platz eins. Hier folgen Leon, Mateo/Matheo, Finn/Fynn und Jacob/Jakob.



„Wir freuen uns, dass sich so viele Eltern für eine Entbindung in unserer Klinik entschieden haben“, sagt Dr. med. Hanns-Jörg Grimminger, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am KWM-Standort Missioklinik. „2020 hat uns alle vor Herausforderungen gestellt. Mein Dank gilt daher sowohl unseren Patientinnen für ihr Vertrauen und ihr Verständnis als auch allen Ärzten, Hebammen und Pflegekräften, die in der Pandemie für eine sichere und möglichst familienfreundliche Geburtsmedizin sorgen.“



„Babyfreundlich“ entbinden – auch im neuen Kreißsaal



Angesichts der hohen Geburtenzahlen freut sich das Team der Geburtshilfe ganz besonders auf den neuen Kreißsaal, der in wenigen Tagen eröffnen wird. In den vergangenen Monaten ist in direkter Nachbarschaft zu den bestehenden Kreißsälen ein Erweiterungsbau mit einem weiteren Kreißsaal und einem zusätzlichen Sectio-OP entstanden. Die neuen Räumlichkeiten schaffen mehr Platz und ermöglichen den werdenen Eltern auch weiterhin eine sichere Geburt in moderner, „babyfreundlicher“ Atmosphäre.



Schon seit 2008 ist die Geburtshilfe der KWM-Missioklinik als „Babyfreundliche Geburtsklinik“ nach WHO- und UNICEF-Richtlinien zertifiziert. Neben dem hohen medizinischen Standard steht von Anfang an die Förderung der engen Bindung von Eltern und Baby im Fokus des Geburtshilfe-Teams. Dank der direkten Anbindung an die ebenfalls als „babyfreundlich“ zertifizierte Missio Kinderklinik können zudem auch Risikoschwangerschaften und Frühgeborene bestmöglich betreut werden.

