Die internationale Fachgesellschaft IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) hat dem Team des Lungenkrebszentrums an der KWM-Missioklinik den „Cancer Care Team Award“ verliehen. Der Preis zeichnet Mitarbeitende in Lungenkrebszentren für ihre hochwertige Versorgung und fürsorgliche Betreuung von Lungenkrebspatienten aus. Den Preis erhalten weltweit insgesamt nur vier Teams in Europa, Nordamerika, Lateinamerka und Asien.



Die feierliche Preisverleihung im Rahmen der IASLC-Weltkonferenz in Singapur musste aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage leider entfallen. Zumindest per Video konnten die Preisträger jedoch die Glückwünsche der Fachgesellschaft entgegennehmen.



Grundlage für den Preis, den die Mitarbeitenden der KWM-Missioklinik für die Region Europa erhielten, sind die Empfehlungen von Patienten. „Die Behandlung dieses Teams zeichnet sich durch eine großartige Expertise sowie einen hohen Grad an Empathie und Vertrauen aus“, zitiert die IASLC einen Patienten, der das KWM-Team nominierte.



Ausgezeichnet wurden stellvertretend für das ganze Team des Zentrums Dr. med. Jens Kern, Oberarzt der Pneumologie und Beatmungsmedizin sowie Koordinator der Lungenkrebszentrums, Dr. med. Danjouma Cheufou, Chefarzt der Thoraxchirurgie, und Gabriele Hautsch, Fachkrankenpflegerin Onkologie. Gemeinsam mit dem Team der KWM-Missioklinik erhielt auch Prof. Dr. med. Jürgen Wolf, Oberarzt der Klinik I für Innere Medizin der Uniklinik Köln, die Auszeichnung. Er leitet das Netzwerk Genomische Medizin Lungenkrebs, in dem auch die KWM-Missioklinik aktiv mitwirkt.



So arbeitet das Team im Lungenkrebszentrum



Vergangenen Sommer wurde die KWM-Missioklinik als erstes Krankenhaus in Unterfranken durch die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) als Lungenkrebszentrum zertifiziert. Fächerübergreifend arbeiten hier Pneumologen, Thoraxchirurgen, Onkologen und viele weitere Mediziner, Pflegekräfte und Therapeuten eng zusammen, um Lungenkrebspatienten umfassend zu versorgen. Von der Prävention über die Diagnosestellung und Therapie bis hin zur Nachsorge begleitet das Team Betroffene und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

