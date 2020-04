Pressemitteilung BoxID: 796414 (Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH)

Weinspende für "Helden des Alltags"

Mit einer eigens aufgelegten ‚Helden-Edition‘ bedankte sich das Weingut Kalkbödele bei den Mitarbeitern der Kliniken des Landkreises Lörrach und des St. Elisabethen-Krankenhauses für ihren unermüdlichen Einsatz im Dienste der Gesellschaft.



Viel Anerkennung und Solidarität aus der Bevölkerung erfahren die Kliniken im Landkreis in diesen Tagen angesichts der Situation um das Corona-Virus. Dies nehmen die Mitarbeiter wahr, es tut ihnen gut und motiviert zusätzlich – obwohl der Zusammenhalt auch innerhalb der Kliniken so groß ist wie nie und insbesondere diejenigen hoch motiviert sind, die sich an vorderster Front um die Covid-19-Patienten kümmern.



Ihrer Wertschätzung für die Klinikmitarbeiter im Landkreis Lörrach und ihrem Dank für den Einsatz in der Gesellschaft wollten auch Sonja Mathis-Stich und ihr Sohn Severin vom Weingut Kalkbödele Ausdruck verleihen. Als Winzerfamilie lag es ihnen nahe, dies mit einem guten Tropfen zu tun und so spendeten sie eintausendfünfhundert Flaschen ihres Spätburgunders. Dass die Aktion den Winzern eine echte Herzensangelegenheit ist, war bei der Übergabe deutlich zu spüren. Die Edition „Helden des Alltags“ wurde eigens als Spendenaktion für Mitarbeiter in Kliniken aufgelegt und mit einem passenden Etikett veredelt.



„Es hat uns Freude bereitet, Ihnen die ‚Helden-Edition‘ für Ihre Mitarbeiter zu übergeben. Sie haben Dank und Anerkennung für ihre Arbeit verdient - und das nicht nur in der Coronakrise“, äußerte sich Sonja Mathis-Stich bei der Anlieferung der 250 liebevoll konfektionierten Kartons im Lörracher Kreiskrankenhaus.



Wenn es gute Seiten aus der aktuellen Krise zu ziehen gebe, so Mathis-Stich weiter, dann die Erkenntnis, dass die Helden des Alltags weder einen rot-blauen Umhang trügen noch im DSDS-Format aufträten oder als Influencer Likes sammelten. Die Krise vermittele der Welt wieder Orientierungshilfe bei der Beantwortung der Frage, was wirklich zählt. „Der Bevölkerung allgemein und auch uns selbst wird das in diesen Tagen richtig bewusst“, resümierte die Winzerin.



Helden des Alltags seien für sie und ihre Familie all jene, die mit ihrer Arbeit unprätentiös und zuverlässig eine Leistung zum Wohl der Allgemeinheit erbrächten. „Bei Ihnen ist das jeder Mitarbeiter im Rahmen seiner Funktion. Sie taten das vor Corona und sie tun es auch jetzt unter deutlich erschwerten Bedingungen. Wir hoffen und wünschen Ihnen, dass die Menschen in der Region Ihre Leistung auch über den Tag hinaus angemessen wertschätzen und honorieren“, schloss Mathis-Stich.



Die Edition „Helden des Alltags“ ist in Kürze für Jedermann erhältlich, der Gewinn kommt einer sozialen Einrichtung zugute.

