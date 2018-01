Vier Krankenhäuser laden ein

Jede Menge medizinische Information, Gespräche mit Ärzten, Therapeuten und zahlreichen weiteren Spezialisten, Tests, Mitmachaktionen, Führungen, Vorträge und ein buntes Kinderprogramm: das erwartet Besucher von jung bis alt bei „Wir 4 laden ein – Medizin im Gespräch“ im Kreiskrankenhaus Lörrach am Sonntag, dem 28. Januar, von 12 bis 16 Uhr. Eine Premiere ist die erstmalige Beteiligung des St. Elisabethen-Krankenhauses. Damit ist das gesamte Spektrum der stationären Gesundheitsversorgung im Landkreis Lörrach bei der Veranstaltung repräsentiert.



Bei der vierten Auflage ihrer „Hausmesse“ stellen die Kreiskliniken und das St. Elisabethen-Krankenhaus wieder die unmittelbare Gesprächsmöglichkeit mit den Chef- und weiteren Ärzten und den vielen Spezialisten aus Pflege, Therapie, Apotheke, Labor oder Hygiene in den Mittelpunkt. Führungen in den OP, die Notaufnahme, das Labor, in Funktions- oder diagnostische Bereiche wie Herzkatheterlabor, Endoskopie oder Neurologie ermöglichen tiefe Einblicke in sensible Räumlichkeiten, die der Öffentlichkeit üblicherweise verschlossen bleiben. Neben der medizintechnischen Ausstattung wird hier anschaulich erklärt, wie Diagnostik und Behandlung durchgeführt werden und welche organisatorischen Abläufe der Patientenversorgung zugrunde liegen.



Bei verschiedenen Testungen kann man seinen Blutzucker, Blutdruck, BMI oder auch sein Gleichgewicht und Gedächtnis überprüfen. An einem Brusttastmodell lassen sich Knoten in der Brust ertasten. Darüber hinaus werden zahlreiche Simulationen angeboten; so kann man zum Beispiel beim „Bananennähen“ den Umgang mit OP-Besteck üben oder eine Bauchspiegelung an einem echten Laparoskopieturm ausprobieren. Da die heutige Medizin ohne die entsprechende Technik nicht denkbar ist, darf auch diese nicht fehlen. So werden chirurgische Instrumente, ein Frühchen-Inkubator, Narkose- und Beatmungsgeräte gezeigt und erklärt.



Während Ärzte und Mitarbeiter des Pflege- und Funktionsdienstes in einem Krankenhaus im Vordergrund stehen, braucht eine Klinik im Hintergrund eine komplexe Infrastruktur, um ihre Leistungen für die Patienten anbieten zu können. Hier kommen Apotheke, Labor, Technik, Küche, Logistik, IT, Controlling oder Personalabteilung ins Spiel. Die Klinikapotheke bietet an einem eigenen Stand Einblicke in ihr breites Tätigkeitsfeld, zu dem zum Beispiel auch die Herstellung von Arzneimitteln oder Frühchenernährung gehören.



Unter dem Motto „Kennzahlen einmal anders“ haben viele Abteilungen interessante Informationen aufbereitet – wussten Sie zum Beispiel, dass Patienten, Besucher und Mitarbeiter der Kreiskliniken jährlich rund 760000 Liter Kaffee trinken, was rund 5400 Badewannen entspricht? Oder dass zwei LKW für den Transport von Medikamenten, Speisen, Wäsche etc. täglich zwischen den Standorten Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim unterwegs sind und so Woche für Woche 1800 Kilometer zurücklegen?



Wer sich für die Kreiskliniken als Arbeitgeber oder Ausbilder interessiert, findet bei Jobbörse, der klinikeigenen Akademie Bildung und Beratung und der Schule für Pflegeberufe jede Menge Information. Die Klinikseelsorge und das Klinische Ethik-Komitee sind ebenfalls vertreten und haben die Themen Ethikberatung und Patientenverfügung aufbereitet. Natürlich dürfen auch Informationen zum aktuellen Stand bezüglich der Zukunftsplanungen der Kreiskliniken nicht fehlen.



Als externe, am Kreiskrankenhaus Lörrach niedergelassene medizinische Anbieter beteiligen sich das MVZ Lörrach und das Zentrum für Komplementärmedizin. Ein Informationsstand des Dachverbandes der Selbsthilfegruppen rundet das Angebot ab.



Für das leibliche Wohl sorgen Krankenpflegeschüler und die hauseigene Cafeteria der Kreiskliniken. Auf die kleinen Gäste wartet ein großes Kinderprogramm mit Fingergipsen, Kinderschminken, Buttonmaschine, Popcorn, Teddyambulanz, zahlreichen Großspielen und einem OP-Kleider-Anziehwettbewerb. „Wir 4 laden ein – Medizin im Gespräch“ wird am 28. Januar um 12 Uhr mit einer musikalischen Überraschung und Begrüßungsansprachen von Landrätin Marion Dammann und Geschäftsführer Armin Müller eröffnet und dauert bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.



Standverzeichnis



Medizinische Fachbereiche





Allgemein- und Viszeralchirurgie

Anästhesie

Darmkrebszentrum

Geriatrie

Innere LOE/Kardiologie

Innere LOE/Gastroenterologie

Innere RHF

Innere SCH Diabetologie

Intensiv/Intensivpflege

MVZ Landkreis Lörrach

Neurologie

Notaufnahme

OP

OSP

Organspende

Orthopädische Chirurgie

Plastische, Hand- und Fußchirurgie

Psychiatrie

Psychosomatik

Radiologie

Unfallchirurgie

Wirbelsäulenchirurgie

Anästhesie (Eli)

Brustkrebszentrum (Eli)

Kinderambulanz (Pädiatrie/NA) (Eli)

Kinderchirurgie (Eli)

Neonatologie (Eli)

Kinder- und Jugendpsychiatrie (Eli)

SPZ (Eli)





Pflege, Therapie, weitere





Apotheke

Ergotherapie

Hygiene

Logopädie

Pflege/Patientensicherheit

Pflege/Blutdruck (inkl. Eli)

Pflege/Reanimation

Physio Reha-Vita

Physiotherapie Kreiskliniken





Sonstige/Rahmenprogramm





Akademie Bildung & Beratung

AKIK (Eli)

Buttonmaschine

Farbzentrifuge

Glücksrad

KEK (Klinisches Ethik-Komitee)

Kinderschminken

Klinikseelsorge

Küche (inkl. Eli)

MVZ Lörrach (ambulo)

OP-Kleider-Anziehwettbewerb

Patientenbegleitung

Personalabteilung

Popcorn

Quiz

Schule: Infostand (inkl. Praxisanleiter)

Selbsthilfe Dachverband

Spiele 5. OG

Teddyambulanz

Zentralklinikum



