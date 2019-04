Pressemitteilung BoxID: 747576 (Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder / Alianza del Clima e.V.)

Wieder "Kleine Klimaschützer unterwegs!"

Auch 2019 sammeln Kinder in ganz Europa Grüne Meilen für das Weltklima

Bereits seit 2002 leisten Kindergarten- und Grundschulkinder mit jeder zu Fuß, auf Roller und Rad, mit Bus oder Zug zurückgelegten Strecke einen wertvollen Beitrag zum Schutz des Weltklimas. Auch dieses Jahr ruft das Klima-Bündnis die Kinder Europas wieder dazu auf, so klimafreundlich wie möglich unterwegs zu sein und ihre persönlichen Klimaschutz-Ziele zu formulieren.



Am 9. April 2019 fiel im luxemburgischen Hesperingen der diesjährige Startschuss für das europaweite Meilensammeln: Die Vorstandsmitglieder des Klima-Bündnis haben die "Kleinen Klimaschützer" der Kita "Hesper Heesprénger" (Hesperinger Heuschrecken) mit ihren Rollern, Rädern und Inlinern symbolisch auf den Weg nach Südamerika geschickt, um zusammen mit bisher 50.000 Kindern aus acht Ländern Grüne Meilen für das Weltklima zu sammeln. Diese wird das Klima-Bündnis im Dezember 2019 bei der 25. UN-Klimakonferenz in Santiago de Chile präsentieren und den Klimapolitiker*innen überreichen. Das soll ihnen deutlich signalisieren, dass sie jetzt aktiv sein müssen, nachdem zehntausende Kinder Europas ihnen gezeigt haben, wie einfach es ist im Klimaschutz voran zu kommen.



Seit 2002 formulieren Kinder im Rahmen von Klima-Aktionswochen ihre persönlichen Klimaschutzwünsche und fordern die Teilnehmer*innen der UN-Klimakonferenz auf, sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene endlich konkrete Maßnahmen und Einzelziele zu definieren und umzusetzen. Thomas Brose, Geschäftsführer des Klima-Bündnis, ist stolz auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Kommunen und Einrichtungen. "Nicht nur die Kinder hier zeigen, dass es beim Klimaschutz wichtig ist bei sich selbst anzufangen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Auch unseren indigenen Partnern Amazoniens ist das ein wichtiges Anliegen. Deshalb freue ich mich darauf, das Engagement der Kinder Europas auf dem UN-Klimagipfel in Chile gemeinsam mit der COICA vorzustellen".



Die Kindermeilen-Kampagne hat sich kontinuierlich weiterentwickelt: Themen wie Klimagerechtigkeit, Konsum und Suffizienz fließen inzwischen mit ein und eröffnen den Kindern einen neuen Blick auf die Welt und einen spielerischen Zugang zu den Themen Klimawandel, Nachhaltigkeit und Globalisierung. Eine Teilnahme in diesem Jahr ist bis Anfang November möglich.

