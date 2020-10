Um Igel zu schützen und dafür Rad- und Autofahrer um Vorsicht zu bitten, verlost das Kleintierkrematorium IM ROSENGARTEN pünktlich zum Herbstbeginn über den eigenen facebook-Auftritt 100 Igelwarnschilder.



Der Herbst ist die Zeit, in denen viele Menschen ihre Gärten fit für den Winter machen und in dem Igel auf der Suche nach einem sicheren Platz für den Winterschlaf sind. Menschen, die Igel in ihrem Garten haben, sollten diese Warnschilder am Zaun befestigen, damit die stacheligen Säugetiere nicht überfahren werden.



Demnach sollten auch Gartenarbeiten behutsam erledigt und Laubhaufen nur mit Bedacht entfernt werden. Werden die Igel tagsüber überrascht, geraten die nachtaktiven Tiere in Panik und kommen womöglich unter die Räder.

Das Kleintierkrematorium IM ROSENGARTEN unterstützt mit dieser Aktion schon seit mehreren Jahren das bundesweit einzigartige Tier-Igelzentrum in Laatzen bei Hannover.

Aber nicht nur im Rahmen der Verlosung ist das ROSENGARTEN-Team ehrenamtlich unterwegs. Auch der Erlös der Igelwarnschilder aus dem eigenen Onlineshop (www.rosengarten-versand.de) fließt zu 100% in die ROSENGARTEN-Stiftung und dient somit einem guten Zweck.



Die Teilnahme an der Verlosung ist ab Dienstag, 06.10.2020 über den facebook-Auftritt des Kleintierkrematoriums IM ROSENGARTEN möglich. Dort sind die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Informationen zu finden.

(lifePR) (