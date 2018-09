Massiv bauen - gesund wohnen

Die eigenen vier Wände sollen ein gemütlicher Rückzugsort sein – schlechte Luft und Schadstoffe haben hier keinen Platz. Bereits bei der Planung des Eigenheims lassen sich die Weichen für ein gesundes Raumklima stellen. Natürliche Baustoffe tragen wesentlich zur Wohlfühlatmosphäre im Haus bei. Dabei hat sich Leichtbeton als Mauerwerks-Baustoff seit Generationen bewährt: Er reguliert den Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft und reduziert so die Schimmelgefahr.



Moderne Häuser werden immer energiesparender und luftdichter. Dies geht häufig zu Lasten des Raumklimas, da sich Schadstoffe, Feuchtigkeit und Gerüche ansammeln. Immer mehr Menschen holen sich deshalb ein Stück Natur nach Hause. So helfen etwa Zimmerpflanzen gegen dicke Luft. Sie heben nicht nur die Stimmung, sondern verbessern auch das Raumklima, indem sie Kohlenstoffdioxid (CO2) in Sauerstoff umwandeln und Giftstoffe absorbieren.



Wohngesunder KLB-Leichtbeton



Ein gesundes Raumklima sollte aber nicht erst dann eine Rolle spielen, wenn das Haus schon errichtet ist. Bereits bei der Auswahl des Wandbaustoffes können private Bauherren auf Faktoren achten, die sich positiv auf die Wohngesundheit auswirken. Gute Dienste leistet hier Mauerwerk aus massivem Leichtbeton: Denn die diffusionsoffene Struktur der Mauersteine reguliert die Luftfeuchtigkeit. „Die mineralischen Bestandteile des Leichtbetons wie Bims oder Blähton helfen Feuchtigkeit zu binden. Auf diese Weise wird der Schimmelbildung effektiv entgegengewirkt“, erläutert Diplom-Ingenieur Andreas Krechting vom Hersteller KLB Klimaleichtblock (Andernach).



Wohlfühlatmosphäre durch konstantes Raumklima



Die feuchtigkeitsregulierende Eigenschaft des Leichtbeton-Mauerwerks trägt maßgeblich zu einer ausgewogenen Raumlüftung bei. Vor allem in modernen, nahezu luftdichten Niedrigenergiehäusern wird so ein konstantes Wohnklima unterstützt. Ein ausgewogenes Lüftungskonzept bleibt dennoch unerlässlich. In Passiv- oder Plusenergiehäusern erfolgt dies häufig über eingebaute Lüftungsanlagen. Ist dies nicht der Fall, muss der regelmäßige Luftaustausch über die Fenster erfolgen. Mehrmals täglich sollten diese für einige Minuten weit geöffnet werden, um die verbrauchte Raumluft auszutauschen. Durch regelmäßiges Quer- oder Stoßlüften gelangt die frische Luft schnell hinein und die Außenwände kühlen nicht aus. Dauerhaft gekippte Fenster können hingegen nicht für einen ausreichenden Luftwechsel sorgen – zudem wird auf diese Weise kostbare Heizenergie verschwendet. Richtiges Lüften hilft also nicht nur dem Raumklima, sondern spart auch Heizkosten ein.

