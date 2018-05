Neue Stellvertreterin: Ingrid Rose holt Jennifer Dixon zu JOLIE

Jennifer Dixon verstärkt ab 1. Juni als stellvertretende Chefredakteurin das JOLIE-Team um Chefredakteurin Ingrid Rose. Seit April 2016 war Dixon bei Stylebop.com Editorial Director, davor acht Jahre bei der Redaktion Instyle & Instyle Men Ressortleiterin Mode.



„Jennifer Dixon ist eine profilierte Modeexpertin und wird unser Team mit ihrer langjährigen und vielseitigen journalistischen Erfahrung im Bereich Fashion und Lifestyle bereichern“, kommentiert Ingrid Rose. „Ich freue mich sehr, mit Jennifer Dixon künftig eine Kollegin an meiner Seite zu haben, die dank ihres Werdeganges bei Instyle und Stylebop die Kanäle Print und Online versteht und crossmedial denkt. Gemeinsam werden wir die JOLIEMarkenfamilie erfolgreich ausbauen.“



Zum weiteren Team der JOLIE gehört außerdem Franziska Frank, die als Beauty Director des Magazins GRAZIA auch das Beauty-Team von Jolie leiten wird. Nach Stationen bei den Magazinen Talk und Tush startete Frank zunächst als Redakteurin bei GRAZIA, bevor sie dort im Oktober 2017 zum Beauty Director berufen wurde. Nino Cerone übernimmt neben GRAZIA auch die Fashion-Direktion von JOLIE. Cerone startete bereits 2009 im Gründungsteam der deutschen GRAZIA, bevor er in München als stellvertretender Modechef der deutschen Elle arbeitete. Seit Mai 2016 leitet er in der Position des Fashion Directors das Mode-Team von GRAZIA.



Über JOLIE:



JOLIE ist die multimedialste Marke im Segment der Premium-Frauenzeitschriften. Zusätzlich zu allen Printausgaben – JOLIE und JOLIE RUNWAY – und der Website jolie.de ist JOLIE auch als emag (Apple und Android) erhältlich und so 360° erlebbar. Dabei richtet sich JOLIE jeden Monat an trendige, selbstbewusste Frauen. JOLIE erscheint in der Mediengruppe KLAMBT, die Redaktion hat ihren Sitz am Standort Hamburg.





Klambt-Verlag GmbH & Cie

Mediengruppe KLAMBT wurde 1843 gegründet und gibt heute über 60 Zeitschriften mit einer jährlichen Auflage von über 100 Mio. Exemplaren heraus. Zum Unternehmen gehören Beteiligungen in den Bereichen Radio, Versicherungen, Vertrieb und Digital. 650 Mitarbeiter arbeiten an den Standorten Hamburg, Berlin, Baden-Baden, Speyer und Nürnberg. Geführt wird das Unternehmen von den Verlegern Lars und Kai Rose.



Die Mediengruppe KLAMBT feiert im Jahr 2018 ihr 175-jähriges Bestehen. Damit ist KLAMBT einer der ältesten, noch bestehenden Publikumszeitschriftenverlage Deutschlands.

