Deutschland sucht den besten Hamburger: Big Green Egg und KitchenAid rufen zum großen Burger Duell auf

Wie schmeckt der beste Burger Deutschlands? Das wollen die Kochexperten von Big Green Egg und KitchenAid wissen und suchen unter www.burgerduell.de die kreativsten Rezeptideen für den besten Hamburger des Landes. Starkoch Stefan Wietze fungiert bei der großangelegten Suchaktion als Testesser und kritischer Juror und benennt Ende September nach erfolgreichem „Burger-Casting“ seine Favoriten. Mitmachen kann jeder, der gern Burger zubereitet. Unter allen Duell-Teilnehmern werden zwei Gewinner ermittelt - diese erhalten je ein Premium Grill-Set bestehend aus einer ikonischen Küchenmaschine und einem Ganzmetall Fleischwolf von KitchenAid, einer Burgerpresse sowie dem Kult-Kamado von Big Green Egg. Damit sind die Grillexperten für die Zukunft dann bestens ausgestattet, um stets den perfekten Burger zu kreieren.



Noch bis 30. September 2018 können bekennende Burger-Fans ihr persönliches Lieblingsrezept unter www.burgerduell.de einreichen oder mit #burgerduell auf Instagram und Facebook bewerben. Einfach ein Foto vom Burger hochladen, Rezept dazu verraten und gespannt sein, wie Stefan Wietze den Hamburger bewertet.



Mit dem hochwertigen Big Green Egg gelingen Burger garantiert immer wie aus Meisterkoch-Hand. Das Premium Outdoor-Kochgerät ist ein moderner Kamado, mit dem Gourmets das ganze Jahr über nicht nur grillen, sondern auch räuchern, kochen oder backen können. Und das stets auf höchstem Niveau. Die Wärmeisolierung, die das EGG aufgrund seiner einzigartigen Keramik-Technologie und seiner Form gewährleistet, macht jeden Nutzer des Lifestyle-Kamados zum Koch-Genie. Aromen naturbelassener Lebensmittel kommen mit dem EGG erst richtig zur Geltung und entfachen eine Geschmacksexplosion: Spareribs, Lammracks, Ofenkartoffeln oder Burger, selbst Pizza und Schokokuchen – alles, was Genießer warm ums Herz macht, schmeckt mit dem Big Green Egg noch besser.



Erste inspirierende Ideen, wie der beste Burger Deutschlands schmecken könnte, gibt’s in der Rezeptsammlung unter www.biggreenegg.de . Anleitungsvideos zeigen, dass Burger-Braten mit dem Kult-Kamado einfach gelingt und das Ergebnis überragend ist.



Über Big Green Egg – das Original im Markt



Das Big Green Egg ist ein modernes Kochgerät, das auf über 3.000 Jahre alten japanischen „Kama-do“-Traditionen beruht. Das gleichnamige Unternehmen erkannte in den 1970er Jahren als erstes das Potenzial des charakteristischen asiatischen Tonofens und perfektionierte mittels einer ursprünglich von der NASA konzipierten, hochwertigen Keramik den modernen Kamado – das Big Green Egg. Mittlerweile erfreut sich der Pionier mit seiner Kultmarke weltweiter Beliebtheit und findet sich bei Liebhabern der Outdoor-Küche ebenso wie in Restaurants rund um den Globus. Die einzigartige Keramik-Technologie ist sehr robust und bietet lebenslange Garantieleistung. Heraus-ragende Wärmeisolierung in Kombination mit einem außergewöhnlichen Design machen das Egg zudem zu einem Alleskönner, der die Aromen naturbelassener Lebensmittel in unverwechselbarer Weise zur Geltung bringt. Mit einer bis auf ein Grad genau einstellbaren Temperaturskala von 70 bis 350 Grad Celsius und zahlreichen Zubehörteilen kann das Big Green Egg grillen, backen, räuchern, garen, kochen und für Slow-Cooking eingesetzt werden. Das Kochgerät ist in sieben Größen – von Mini bis XXLarge – erhältlich. Das Unternehmen Big Green Egg wurde am 1. Dezember 1974 in Atlanta, Georgia (USA), gegründet und distribuiert seine hochwertigen Kamados weltweit. Seit Januar 2017 ist die Big Green Egg Deutschland GmbH als eigenständige Gesellschaft mit Sitz in Stuttgart im deutschen Markt präsent. Seine Produkte vertreibt die GmbH über zahlreiche stationäre Premium-Fachhändler.



Mehr Informationen auf www.biggreenegg.de oder auf Facebook.

KitchenAid

Seit Einführung der legendären Küchenmaschine im Jahre 1919 und des ersten Geschirrspülers in 1949 hat KitchenAid sich einen Ruf als führender Hersteller dieser bekannten Design-Ikonen er-worben und bietet mittlerweile eine Gesamtlösung für den Küchenbereich an. Von Küchenutensilien über Klein- bis hin zu Großgeräten reicht das Sortiment, das allen passionierten Gourmets professionelle Leistung und Raffinesse bis ins kleinste Detail liefert. 2019 wird die Premiummarke ihr 100-jähriges Jubiläum feiern und steht somit für Qualität und Tradition. KitchenAid ist Teil der Whirlpool Corporation, die mit einem Jahresumsatz von etwa 20 Milliarden Dollar, 100.000 Mitarbeitern sowie 70 Produktions- und Technologieforschungsstätten weltweit führender Hersteller im Bereich Haushaltsgeräte ist.



www.kitchenaid.de



