Sri Lanka: Schlechte Aussichten für Kinderrechte

Die Kindernothilfe blickt besorgt auf die Verfassungskrise in Sri Lanka: Nach der eigenmächtigen Entlassung des amtierenden Premierministers Ranil Wickremesinghe durch Präsident Sirisena sieht die Kindernothilfe den Einsatz für Kinderrechte im Inselstaat gefährdet.



Programmvorstand Carsten Montag bewertet das Vorgehen des Präsidenten als klaren Verfassungsbruch mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen für die Kinder in Sri Lanka: „Wenn politische Eliten sich nicht an die eigene Verfassung halten, erschwert dies unsere Zusammenarbeit mit staatlichen Akteuren erheblich.“ Montag weiter: „Wir wollen Kinderrechte verwirklichen und brauchen dafür ein verlässliches Gegenüber und verbindliche Rechtsgrundlagen.“



Die Verfassung Sri Lankas sieht vor, dass ein Premierminister nur durch das Parlament seines Amtes enthoben werden kann. Kurz nach der Entlassung Wickremesinghes hatte Präsident Sirisena das Parlament für 30 Tage ausgesetzt. Dies wertet auch die Kindernothilfe als Hinweis darauf, dass das Parlament dem Willen des Präsidenten wohl nicht gefolgt wäre.



Neben dem zweifelhaften Verfahren stimmt Carsten Montag ebenfalls die Tatsache sorgenvoll, dass mit dem früheren Präsidenten Mahinda Rajapaksa ein Mann zum neuen Premierminister ernannt wurde, der in der Endphase des Bürgerkriegs in Sri Lanka zum Symbol der ethnischen Konflikte im Land wurde: „Es ist schwer vorstellbar, dass mit ihm Aussöhnung gelingen kann. Genauso fragwürdig ist es, ob Kindern aller Ethnien in Sri Lanka zu ihren Rechten verholfen werden kann, ohne dass dabei einzelne Gruppen diskriminiert werden.“



Die Kindernothilfe ist seit 1975 in ganz Sri Lanka aktiv und fördert rund 7.900 Kinder in 11 Projekten.

