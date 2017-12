Segen bringen, Segen sein - die Sternsinger kommen

Zum 60. Mal werden rund um den 6. Januar 2018 bundesweit die Sternsinger unterwegs sein. „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!“ heißt das Leitwort der kommenden Aktion Dreikönigssingen, bei der in allen 27 deutschen Bistümern wieder Kinder und Jugendliche in den Gewändern der Heiligen Drei Könige von Tür zu Tür ziehen werden. Mit ihrem Motto machen die Sternsinger gemeinsam mit den Trägern der Aktion – dem Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) – darauf aufmerksam, wie sehr Kinder weltweit unter gefährlicher, gesundheitsgefährdender und ausbeuterischer Arbeit leiden. Das Beispielland der aktuellen Aktion ist Indien.



Seit ihrem Start 1959 hat sich das Dreikönigssingen zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Mehr als eine Milliarde Euro wurden seither gesammelt, mehr als 71.700 Projekte und Hilfsprogramme für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt. Bei der 59. Aktion zum Jahresbeginn 2017 hatten die Mädchen und Jungen aus 10.328 Pfarrgemeinden, Schulen und weiteren Einrichtungen rund 46,8 Millionen Euro gesammelt.



Trier – 29. Dezember 2017



Mehr als 2.600 Sternsinger eröffnen ihre 60. Aktion in Trier



2.659 Sternsinger feiern am Freitag, 29. Dezember, in Trier die bundesweite Eröffnung ihrer 60. Aktion Dreikönigssingen. Gemeinsam mit ihren 867 Begleitenden werden die Kinder aus 142 Pfarrgruppen zum Auftakt um 10 Uhr im Trierer Dom begrüßt. Nach einem bunten Tagesprogramm mit Workshops, Kino- und Theateraufführungen ziehen die Sternsinger um 14 Uhr gemeinsam von der Porta Nigra erneut zum Dom. Dort wird um 15 Uhr ein Wortgottesdienst mit Bischof Dr. Stephan Ackermann gefeiert.



2.659 Sternsinger feiern am Freitag, 29. Dezember, in Trier die bundesweite Eröffnung ihrer 60. Aktion Dreikönigssingen. Gemeinsam mit ihren 867 Begleitenden werden die Kinder aus 142 Pfarrgruppen zum Auftakt um 10 Uhr im Trierer Dom begrüßt. Nach einem bunten Tagesprogramm mit Workshops, Kino- und Theateraufführungen ziehen die Sternsinger um 14 Uhr gemeinsam von der Porta Nigra erneut zum Dom. Dort wird um 15 Uhr ein Wortgottesdienst mit Bischof Dr. Stephan Ackermann gefeiert.



Rom – 01. Januar 2018



Sternsinger feiern Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus



Fünf Sternsinger aus der Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Würding (Bad Füssing / Bistum Passau) sowie Sternsingergruppen aus Österreich, der Schweiz, dem italienischen Südtirol, aus Ungarn, Rumänien und der Slowakei werden am Montag, 1. Januar, um 10 Uhr den Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus im Petersdom mitfeiern. Drei der Sternsinger aus Bad Füssing, Theresa (11), Gabriel (13) und Theresa (12), werden zudem in ihren festlichen Gewändern an der Gabenprozession teilnehmen. Begleitet werden die Sternsingergruppen vom Präsidenten des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘, Prälat Dr. Klaus Krämer. Bereits zum 14. Mal seit 2001 erleben Sternsinger einen Neujahrsgottesdienst mit dem Heiligen Vater.



Hinweis an die Redaktionen: Im Pressebereich unserer Website werden wir am 01. Januar nachmittags Pressefotos aus dem Neujahrsgottesdienst zur freien Verwendung anbieten: www.sternsinger.de/presse/pressedownload



Berlin – 06. Januar 2018



Sternsinger aus dem Bistum Eichstätt zu Gast bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier



Pünktlich zum Dreikönigsfest am Samstag, 6. Januar, besuchen die Sternsinger Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender in Berlin. Um 11 Uhr werden sie ihren Segen an das große Portal von Schloss Bellevue schreiben. 39 Sternsinger aus dem Bistum Eichstätt vertreten dabei alle Mädchen und Jungen, die rund um den Jahreswechsel Spenden für Not leidende Kinder in aller Welt sammeln. Die Mädchen und Jungen kommen aus der Pfarrei Pietenfeld sowie aus den beiden Pfarrverbänden Buxheim-Eitensheim und Hepberg-Lenting. Bundespräsident Steinmeier empfängt zum ersten Mal Sternsinger in seinem Amtssitz.



Pünktlich zum Dreikönigsfest am Samstag, 6. Januar, besuchen die Sternsinger Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender in Berlin. Um 11 Uhr werden sie ihren Segen an das große Portal von Schloss Bellevue schreiben. 39 Sternsinger aus dem Bistum Eichstätt vertreten dabei alle Mädchen und Jungen, die rund um den Jahreswechsel Spenden für Not leidende Kinder in aller Welt sammeln. Die Mädchen und Jungen kommen aus der Pfarrei Pietenfeld sowie aus den beiden Pfarrverbänden Buxheim-Eitensheim und Hepberg-Lenting. Bundespräsident Steinmeier empfängt zum ersten Mal Sternsinger in seinem Amtssitz.



Berlin – 08. Januar 2018 – Achtung: Der Empfang beginnt um 13.30 Uhr!



Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt Sternsinger in Berlin



108 Sternsinger sind am Montag, 8. Januar, um 13.30 Uhr zu Gast bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Jeweils vier Sternsinger aus allen 27 deutschen Diözesen vertreten im Bundeskanzleramt in Berlin die engagierten Mädchen und Jungen, die sich rund um den Jahreswechsel bundesweit in mehr als 10.000 katholischen Pfarrgemeinden und Einrichtungen an der 60. Aktion Dreikönigssingen beteiligen. Bundeskanzlerin Merkel empfängt die kleinen und großen Könige bereits zum 13. Mal.



108 Sternsinger sind am Montag, 8. Januar, um 13.30 Uhr zu Gast bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Jeweils vier Sternsinger aus allen 27 deutschen Diözesen vertreten im Bundeskanzleramt in Berlin die engagierten Mädchen und Jungen, die sich rund um den Jahreswechsel bundesweit in mehr als 10.000 katholischen Pfarrgemeinden und Einrichtungen an der 60. Aktion Dreikönigssingen beteiligen. Bundeskanzlerin Merkel empfängt die kleinen und großen Könige bereits zum 13. Mal.



Brüssel – 09. Januar 2017



EU-Vizepräsident Rainer Wieland empfängt Sternsinger aus sechs Nationen



20 Sternsinger aus Deutschland, Österreich, Ungarn, Rumänien, Italien und Belgien werden am Dienstag, 9. Januar, im Europaparlament erwartet. Zu Gast sind die Mädchen und Jungen in Brüssel bei EU-Vizepräsident Rainer Wieland. Der Empfang im Parlamentsgebäude beginnt um 15 Uhr. Im Vorfeld besuchen die Sternsinger um 10 Uhr das Büro der COMECE, die Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft. Die deutschen Sternsinger werden von Mädchen und Jungen der Katholischen Kirchengemeinde Gerlingen (Bistum Rottenburg-Stuttgart) vertreten. Bereits zum zehnten Mal seit 2008 tragen die kleinen und großen Könige ihren Segen in das Europaparlament.



Hinweis an die Redaktionen: Am 09. Januar steht Ihnen die Kollegin Hedi Becker vor Ort als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Sie erreichen Frau Becker dann unter der Mobilnummer +49 175 / 28 72 335.





