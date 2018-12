27.12.18

Rap-Strophen, ein Kinderchor und eine Melodie mit Ohrwurmgarantie: Einen Tag vor der bundesweiten Eröffnung der 61. Aktion Dreikönigssingen in Altötting ist heute der offizielle Sternsinger-Song „Das singen die Sterne“ veröffentlicht worden. Gesungen wird das knapp dreiminütige Lied von einem Kinderchor zusammen mit dem Rapper Florian Schäfer und der Sängerin Kat Wulff. Neben der Audioversion gibt es zu dem Song ein eigens für die Aktion produziertes Musikvideo, das ebenfalls heute erschienen ist. In dem Musikvideo sind die Sternsinger Johannes (10), Elisabeth Anna (10), Pauline (11) und Stella (11) aus Worbis im Bistum Erfurt zu sehen, die mit ihren goldenen Kronen auf dem Kopf lautstark den Refrain mitsingen: „Kommt lass die Sterne für euch singen – oooh, kommt lasst die Sterne für euch singen – oooh, das sind wir, das sind wir“.



Zu sehen und zu hören ist der offizielle Sternsinger-Song „Das singen die Sterne“ ab sofort auf dem YouTube-Kanal des Kindermissionswerks ,Die Sternsinger‘ unter www.youtube.com/user/SternsingerVideo und auf der Sternsinger-Website unter www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-song-das-singen-die-sterne/. Dort wird er auch als Download angeboten und kann zum Beispiel während der Sternsingeraktion in den Gemeinden, bei Workshops oder Veranstaltungen eingesetzt werden. Der Songtext steht ebenfalls zum Download bereit.



Hier ein Auszug aus dem Songtext:



Mein Mut, ein Stern, mein Kopf, eine Tür,

sie spenden Glück – das wissen wir.



Kindern helfen, unsere Botschaft,

eine Krone, die uns groß macht.



Eine Krone, die uns froh macht,

eine Krone, gibt den Ton an.



Und die Welt macht uns sauer und traurig,

komm schnapp deinen Umhang und trau dich.



Es ist Zeit für mehr Mitgefühl,

zeig, dass du mitsingst, mit Gefühl.



Hilf uns, einer helfenden Hand,

und zieh mit uns durch´s Land.



Sternsinger an der Seite von Kindern mit Behinderung

„Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!“ heißt das Motto der 61. Aktion Dreikönigssingen, bei der in allen 27 deutschen Bistümern wieder 300.000 Sternsinger von Tür zu Tür ziehen werden. Mit ihrem Motto machen sich die Sternsinger für Kinder mit Behinderung stark. Das Beispielland der aktuellen Aktion ist Peru.

